Una latina que busca cambiar el estereotipo en Hollywood

Su nombre está dando de que hablar, no sólo por ser la chica del actor Jason Momoa (Aquaman), que dicho sea de paso la relación va viento en popa. Adria Arjona es un éxito en lo profesional tras el estreno de la película Hit Man, de Richard Linklater, protagonizada por Glen Powell quien es como un falso asesino a sueldo encubierto y Arjona como una mujer que intenta solicitar sus servicios. Con este proyecto Adria hizo realidad su sueño y ambición de trabajar con Linklater.

De acuerdo a críticos, una clave para el éxito de esta película fue la ardiente química en pantalla de Arjona y Powell.

Adria aporta a sus personajes una dosis de realidad

“Sólo quiero darles voces reales a las mujeres que interpreto en la pantalla. Siempre trato de encontrar una manera en la que nunca juegue duro, sino fuerte. Ese es un equilibrio realmente difícil. Quiero ser fuerte en la pantalla y ayudar a inspirar a otras mujeres a ser fuertes, a ser dueñas de su feminidad y de su opinión”.

De mesera a actriz de Hollywood

La joven de 32 años hizo su camino sola en la industria de la actuación. A sus 18 años se mudó desde Miami a New York, y mientras se formaba en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg trabajaba de me-sera. Poco a poco comenzó a cosechar los frutos de su esfuerzo, y fue en 2012 que hizo su debut en la ficción en el cortometraje Loss, y desde allí continuó con importantes proyectos tanto en la pantalla chica como en la grande. True Detective Inolvidable, Narcos, Titanes del Pacífico: La insurrección, Escuadrón 6, Morbius y Andor son algunos de los proyectos con los que logró popularidad.

Es hija de Ricardo Arjona

La actriz nacida en San Juan (Puerto Rico, Estados Unidos) lleva el peso de la fama en su apellido. Es la hija mayor del reconocido cantautor guatemalteco Arjona y su madre Leslie Torres, quien fuera esposa del cantante del 1992 a 2009.

Una joven que demuestra a la industria del cine su talento

“Como actriz latinoamericana, he estado muy concentrada en esforzarme mucho para allanar mi camino y demostrarle a la industria que soy más que solo el estereotipo y que soy capaz de desempeñar diferentes roles. No me di cuenta de que hay otro lado de mí, que quiere ser creativo de diferentes maneras”.

“Si te mantienes firme y crees en algo y crees que va a suceder, entonces todos los que te rodean tendrán que creerlo”, dice Arjona. “Tienes que ser sincero contigo mismo, no avergonzarte de tu ascendencia, de tu idioma, de tu cultura, y mantenerlo muy en alto, porque entonces otros harán lo mismo”.