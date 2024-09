Alicia Villarreal confirma divorcio de Cruz Martínez tras rumores de infidelidad.

Comparte

Alicia Villarreal anunció su separación y divorcio con Cruz Martínez, tras más de 20 años de casados, luego de una supuesta infidelidad por parte del productor musical y fundador de los Kumbia Kings con la cantante Germaine Valentina, de 25 años.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la intérprete de “Insensible a ti” explicó que ha decidido tomar su profesión como un aliciente para afrontar su crisis en el terreno amoroso.

“Muchos años, pues estoy bien, me siento bien… Yo siempre digo que la música es un compañero de todos los seres humanos. La música a veces es un refugio, es una terapia, que llega un momento en el que dijimos ‘ya, ya, ya’. En Estados Unidos dicen ‘next’”, expresó la artista de regional mexicano.

Sin entrar en detalles, Alicia reconoció que su separación no ha sido nada sencilla; sin embargo, destacó que todos los involucrados han puesto de su parte para sobrellevar esta situación de la mejor manera posible.

“Si tienes una bonita armonía, una bonita comunicación con todos y te sientas, y se habla, y todo se decide con amor, con cariño, con respeto, entonces ya uno como mamá dice ‘¡qué bendición!, o sea está bien’. No son cosas fáciles, son procesos, y eso es lo que digo, que eso no es simplemente nada más firmar un papel y ya, es realmente un proceso”.

Por otra parte, Villarreal se sinceró sobre lo que piensa del amor en este momento, aunque negó que entre sus planes momentáneos este volverse a enamorar.

“Ahorita no… O sea, no pienso en eso para nada, de verdad, estoy muy enamorada de mis hijos, son unos guapos y son unos niños bien portados, me dan chance para que trabaje y no estar tan mortificada”, expuso al respecto.

Finalmente, la artista de 53 años no desmintió a Arturo Carmona, padre de su hija Melenie, quien en una entrevista reveló que se enteró de la boda entre Alicia y Cruz Martínez, cuando él llamó a la casa de la cantante para ver a su hija.

“Pues yo, yo no le contesté el teléfono, yo creo que, pues si así dice que fue, pues fue. Yo no me acuerdo, o sea yo lo que sí te puedo decir es que hay cosas que a veces no se le tienen que andar informando a tanta gente, son cosas de uno”, expresó Villarreal.

En este sentido, Alicia finalmente recalcó que el vínculo que siempre la unirá con Carmona es el cuidado y respaldo que deben darle a su primogénita, a pesar de que ya sea mayor de edad.

“Si hay un compromiso con una hija, entonces el compromiso realmente siempre ha recaído conmigo porque la niña ha vivido con su mamá. Entonces he hecho siempre mi mejor esfuerzo como mujer, mi mejor esfuerzo en ser humano como lo hacen todas las mamás, en educarla, en guiarla, en tener siempre ese compromiso y ese respeto de su papá. De que lo quiera y de que lo espere y de que lo busque y de que conviva, jamás se ha negado esa parte de mí. De mi lado nunca hubo tampoco una queja que él pueda dar, así que a lo mejor no sé cómo lo sintió”, manifestó.

