Amazon Music celebra el impacto global de la Música Mexicana y su poder para unir a los fans a través de generaciones, géneros y naciones.

A partir de hoy, el programa de un mes destacará la influencia de la Música Mexicana con un nuevo documental GEN MEX de dos partes, Amazon Music Originals, playlists, conciertos en vivo, experiencias para fans y más.

La nueva música original incluye una versión de “Invéntame” de Marco Antonio Solís por Xavi, una versión de la canción de Sertanejo brasileño “Piensa en mí” por Eden Muñoz, y “Desde Ayer” por William Beckmann y Los Aptos, todas incluidas en las playlists “GEN MEX” y “Whiskey & Tequila,” y disponibles exclusivamente en Amazon Music.

23 de septiembre de 2024 — Hoy, Amazon Music anuncia una celebración y campaña de un mes para destacar el impacto global de la Música Mexicana. El programa se enfocará en la creciente influencia del género y su capacidad para conectar a los fans de diferentes generaciones, géneros y países, como la música country en los Estados Unidos y el Sertanejo en Brasil. Amazon Music lanzará contenido incluyendo nuevas canciones Amazon Music Originals, un documental de dos partes que contará la historia detrás de la evolución de la Música Mexicana, y un concierto exclusivo en vivo, todo bajo la programación de GEN MEX de Amazon Music.

Rocío Guerrero, Directora de Música de Amazon Music para América Latina e Iberia, comentó: “En los últimos años, hemos sido testigos del tremendo crecimiento e impacto de la música mexicana en el mundo. En Amazon Music, queremos resaltar esa influencia y profundizar en la historia detrás de su evolución. Cada año, destacamos los diferentes géneros que rompen barreras y tienen un impacto cultural: Dembow en 2022 y Hip Hop Latino en 2023. Los fans hablan por sí mismos y en 2024, la Música Mexicana creció un 249% a nivel mundial en Amazon Music, convirtiéndose en el género latino número 1 en nuestra app. Esta campaña es para todos esos fans y artistas que han hecho posible este movimiento”.

Guerrero añadió: “Con el tema ‘La Música Nos Conecta,’ nuestra campaña explora cómo la música, y especialmente la Música Mexicana, conecta generaciones, géneros y naciones en todo el mundo”.

El primer episodio de “GEN MEX, Tu Generación de Música Mexicana,” el nuevo documental de dos partes de Amazon Music, está disponible para verse hoy exclusivamente en la aplicación de Amazon Music. La segunda parte se estrenará el 30 de septiembre. Producido por el productor ejecutivo Jessy Terrero y dirigido por la cineasta emergente Alejandra Hinojosa, el documental narra el impacto global de la música mexicana a través de las voces de los artistas, productores, compositores, ejecutivos y expertos que la crearon. “GEN MEX, Tu Generación de Música Mexicana” tendrá entrevistas con artistas como Fuerza Regida, Natanael Cano, Banda MS, Alicia Villarreal, Grupo Frontera, Estevie, Grupo Firme y Joss Favela. Terrero dijo: “La Música Mexicana siempre ha tenido una profunda influencia cultural, y ahora su impacto se siente globalmente de maneras que nunca habíamos visto antes. GEN MEX cuenta la historia de este movimiento musical y los artistas que lideran el cambio”. Los fans pueden disfrutar del tráiler de GEN MEX, Tu Generación de Música Mexicana” aquí.

Para ambientar el documental y seguir ilustrando cómo la Música Mexicana conecta generaciones, la nueva estrella de la Música Mexicana, Xavi, lanza una versión Amazon Music Original de uno de los mayores éxitos de Marco Antonio Solís, “Invéntame.” La nueva versión está disponible aquí. Xavi comentó: “Desde muy joven, Marco Antonio Solís ha sido uno de los artistas que más he admirado. Es un honor darle mi propio giro a un clásico como ‘Invéntame,’ una canción que es muy especial para mí y mi familia.”

El 24 de septiembre, la sensación de la Música Mexicana, Eden Muñoz, lanzará un Amazon Music original, “Piensa en Mí”, una nueva versión en español de “Pense em Mim”, una canción de Sertanejo grabada por primera vez por el dúo brasileño Leandro e Leonardo, para celebrar la fuerte conexión entre la Música Mexicana y Sertanejo.

Eden Muñoz comentó: “Siempre he valorado la posición de Amazon Music en torno a la música mexicana, pero poder trabajar de la mano con ellos en una campaña tan grande, que busca que nuestra música siga rompiendo fronteras, es una bendición que me llena de orgullo y emoción. El hecho de contar con un documental en Prime Video, un Amazon Original, y cerrar con broche de oro con un show en vivo a través de Twitch, me parece la mejor oportunidad para presumir nuestras raíces, nuestra esencia y la magia de la música mexicana a nivel global. Y como muchos dicen por ahí… la música mexicana apenas está empezando a mostrar todo de lo que es capaz.”

Para resaltar también la fuerte conexión e impacto de la Música Mexicana con otros territorios y géneros, Amazon Music también lanzó hoy un nuevo Amazon Music Original del artista country de Texas, William Beckmann, quien se une al trío, Los Aptos, para presentar “Desde Ayer” en la playlist de Amazon Music, “Whiskey & Tequila,”—la playlist que destaca la mezcla entre la música country y la Música Mexicana. Los fans pueden escuchar “Desde Ayer” aquí.

Para seguir conectando a los fans y artistas de la Música Mexicana de todo el mundo, Amazon Music también presentará un concierto global exclusivo transmitido en vivo desde México el 24 de septiembre, con superestrellas como Eden Muñoz, Xavi, Chiquis, y Michelle Maciel. Este concierto estará disponible para que los fans lo vean en el canal de Twitch de Amazon Music y por Prime Video.

El compromiso de Amazon Music con la Música Mexicana va más allá de esta campaña, con proyectos que acercan a los fans a los artistas del género de maneras especiales, como la tienda exclusiva de merch de la gira de Peso Pluma, lanzada a principios de este año.

