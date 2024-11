Amigo de Ernestina Sodi revela que no hubo carta con el perdón para Laura Zapata, pero sí un mensaje.

Comparte

Fernando Isla Salvatori, amigo y coach de Ernestina Sodi, reveló más detalles del mensaje de perdón que la escritora escribió a su hermana Laura Zapata, con la que estuvo distanciada por dos décadas tras el secuestro que padecieron juntas.

A escasos días del deceso de la madre de Camila Sodi, Isla Salvatori recordó a su amiga como una mujer que se fue en paz y sin ningún rencor de por medio, por lo cual contó que Ernestina tuvo la oportunidad de plasmar un texto en el que aseguró que no sentía ningún resentimiento contra Zapata, pero nunca se lo envió a la actriz.

“Estábamos en una hacienda hace un mes, mes y medio, más o menos, días más, días menos, en Sotuta de Peón, en una hacienda hermosísima que nos invitaron. Y nos metimos a la piscina, mi esposa, la güera y un servidor, y empezamos a escuchar música italiana. Le encantaba la música italiana. Y empezamos a meditar de cómo se pasa la vida tan rápido”, detalló Fernando en entrevista para el programa Sale el Sol.

El locutor mencionó que, al igual que la hermana de Thalía, también vive algo parecido con uno de sus consanguíneos, por lo que en esa ocasión ambos decidieron sincerarse y sanar este aspecto de su vida personal.

“Y bueno, yo también tengo una pequeña diferencia con uno de mis hermanos, como todos los que somos de familias numerosas. ‘Vamos a escribirles, ¿no?’ [pensamos en aquel momento]. Jamás me habló mal de Laura, se los puedo decir, porque si alguien conoció a Ernestina, fui yo. Pese a que fueron tres años, fueron muy, muy intensos de ir a su casa, de ir a mi casa, de viajar. Jamás me habló mal, no solamente de Laura, de ni una persona (…) se los digo de corazón”, manifestó.

Sin embargo, cuando los conductores del programa le mencionaron que sería una excelente opción hacerle llegar el escrito a Laura Zapata, Fernando reveló el motivo por el que esta acción no podrá llevarse a cabo.

“Fue un WhatsApp (…) fue un WhatsApp que escribimos. Y bueno, dejamos los teléfonos, se habían descargado. Pero palabras más, palabras menos. Tanto el mensaje de ella como el mío era:

‘Debemos estar en paz. Fueron circunstancias de la vida, te quiero’. Y así, así de fácil”, concluyó.

