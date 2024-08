Angelique Boyer habla sobre la posibilidad de congelar óvulos y tener hijos con Sebastián Rulli.

Comparte

Los famosos Angelique Boyer y Sebastián Rulli se han convertido en una de las parejas más estables y consolidadas del medio artístico, luego de que su romance traspasara la pantalla chica hace 10 años.

Foto: Agencia México

Debido a que los actores han negado en constantes ocasiones la posibilidad de tener un hijo en común e incluso dar un paso más en su noviazgo y llegar al altar, en esta ocasión la artista francomexicana habló de la posibilidad de congelar sus óvulos por si se arrepiente y más a futuro desea tener un hijo con el argentino.

“Sí lo he pensado, y no lo he hecho, sinceramente, porque no… creo que la decisión está tomada, no [nunca he soñado con la maternidad]”, explicó Boyer al presentador y experto en moda Jomari Goyso.

De la misma manera, Angelique reiteró que no desea contraer nupcias con Sebastián por una simple y sencilla razón.

“No…es que no necesitamos pasar por un trámite, yo todos los días lo enamoro y él a mí. Todos los días, es que eso es amor, porque quiero estar con una persona que no me necesite, pero me quiera para todo”, manifestó.

Con respecto a que en los últimos años se han convertido en una pareja que comparte más detalles de su vida personal en las redes sociales, Boyer aclaró:

“Es porque estamos juntos realmente… el tiempo ha hablado por nosotros, muchas preguntas que se hacían, si dudaban de nuestra relación, creo que el tiempo ha hablado por nosotros y ya hay más confianza pues porque llevamos 10 años, hace 5 años no era lo mismo. Yo creo que muchas veces ya nos cansamos y optamos por separarnos, pero a los cinco minutos queremos estar otra vez en pareja”.

Por otra parte, la protagonista de telenovelas habló de la polémica que desató al confirmar que tanto Rulli como ella, optaron por no compartir el mismo techo.

“Porque no vivimos en una sociedad o en una cultura que esté adaptada a eso, de entrada, a las mujeres nos enseñan que debemos de buscarnos un marido para que nos mantenga, está mal el concepto, tenemos que aprender a ser mujeres independientes, para tener pareja, que la pareja es eso, pareja”, aseveró.

Y al respecto de su carrera y si considera que su físico le ayudó a abrirle algunas puertas en el medio artístico, Boyer comentó: “Sí, sí, estamos en un mundo plástico, en un mundo completamente comercial, sí”.

Por último, Angelique expuso el motivo por el que hasta el momento no ha recurrido a ninguna operación estética.

“Yo soy fanática de los faciales, me fascinan los faciales (…) de las vitaminas también, pero no de las cirugías, ya me hubiera operado la nariz, mi nariz no me encanta, pero siento que como es un cartílago, es algo que no deja de cambiar, y me cambiaría las facciones y ya estoy muy vista como para que un día les salga con una nueva nariz”, declaró.

