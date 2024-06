BÓTOX FALSO LLEGA A CALIFORNIA, CONOCE SUS PELIGROS

Comparte

Autoridades de salud de Estados Unidos, advierten el tener cuidado con la aplicación del bótox por personas sin licencias y no capacitadas para administrar este procedimiento.

Elizabeth, especialista en medicina estética, dice que los únicos que pueden aplicar bótox, son médicos y enfermeros capacitados.

La especialista recomienda, que es muy importante que lo haga con alguien que ha estudiado la anatomía de la cara, y es importante que sepan qué cantidad es adecuada para administrársela a una persona.

De acuerdo a informes recientes de los Centro para la Prevención del Cuidado y la Salud, informó, que al menos 22 personas en 11 estados incluyendo California, han experimentado una mala reacción, luego de que les inyectan versiones falsas de bótox, algunos incluso fueron hospitalizados.

¿Cuáles son los síntomas que pueden sentir cuando te aplican bótox falso?

“Uno de los síntomas más severos es el no poder hablar muy bien, se sienten muy débiles al hablar, también pueden tener la visión muy borrosa. Es importante encontrar lugares limpios”, asegura la especialista.

También aconseja Elizabeth, la experta, no inclinarse por el precio, porque lo barato sale caro. “El bótox es costoso, entonces mucha gente quiere ver un descuento, dicen no! yo encontré bótox por $200, por decir, pero no saben que les están dando el bótox que no es. Lo primero es asegurarse que la persona que le está administrando el bótox es un doctor o enfermera y que tenga su licencia”.

Para verificar esa información puede visitar la página web mbc.ca.gov y también puede verificar que el número de lote del envase del bótox no este en lista de bótox fraudulentos en la página de Administración de Alimentos y Medicamentos FDA.GOV

Y si está pensando tener una fiesta con sus amistades dónde aplique bótox, la especialista dice “No lo recomendamos, aquí en las oficinas estamos, limpiando, desinfectando todo el tiempo, entonces esto de hacer fiestas de bótox con mucha gente alrededor es un riesgo”

También dice que es un riesgo comprar el bótox y aplicárselo usted misma, es mejor ir a un centro médico, dónde se especializan en aplicar este tipo de procedimientos

