Bukele protagoniza portada de revista TIME y promete que no se postulará a tercer mandato.

Fotografía de archivo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura

29 ago (EFE).- La revista TIME reservó la portada de su última edición al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y en ella incluye una entrevista en la que el controvertido político prometió que no se postulará para un tercer mandato.

“Yo no puedo postularme a presidente de nuevo, de acuerdo a la Constitución por la prohibición del Artículo 152. Además, tengo el acuerdo con mi esposa de que este (mandato) es el último”, dijo Bukele.

El presidente salvadoreño, cuyo mandato termina en 2029, aludió así a un artículo de la Constitución de su país que ha sido muy polémico en los últimos años por cómo el líder del partido Nuevas Ideas consiguió sortearlo para concurrir a la reelección.

La Constitución prohíbe ser presidente en dos períodos consecutivos, y para sortear esa prohibición, en diciembre de 2023, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una solicitud de Bukele de dejar el cargo durante seis meses y centrarse en la campaña presidencial, evitando ser considerado legalmente como presidente en ejercicio y, por ende, postularse para otro mandato.

Bukele dijo también en la entrevista con TIME que no tiene decidido aún cuál será su futuro a partir de 2029, pero que contempla escribir un libro.

“Va a ser un reto definitivamente, porque no me veo regresando a la empresa privada (…) Realmente no tengo pensado qué voy a hacer en el 2029”, añadió.

“La gente no ve ningún rumbo en la izquierda”

Vestido con chaqueta y camisa oscuras, y muy alejado ya del semblante de político milenial que trataba de transmitir hace un lustro, Bukele aparece en la portada de TIME con gesto confiado y manos entrelazadas sobre la mesa del despacho presidencial, con fotos familiares al fondo.

“Definitivamente yo no me considero ni de izquierda ni de derecha (…) La gente no ve ningún rumbo en la izquierda. La derecha con sus anacronismos y todo, pero al menos está planteando un rumbo. Eso no lo digo yo, lo dicen estudiosos de la izquierda y mucha gente”, sostuvo al ser preguntado sobre su ideología.

“Entre 8.000 y 9.000 pandilleros” por capturar

La alta popularidad de Bukele se basa principalmente en su guerra contra las pandillas; estructuras criminales que, según él, contaban con 70.000 integrantes -de los que supuestamente han capturado ya al 85 %- y medio millón de colaboradores.

“Nosotros estimamos que todavía hay entre 8.000 y 9.000 pandilleros en las calles (…) Si los atrapamos, ya no van a tener suficientes (medios) para cohesionarse de nuevo”, expresó.

El gobierno de Bukele inició en marzo de 2022 un régimen de excepción, que la Asamblea Legislativa de dominada por el oficialismo renueva mensualmente, amparándose en su lucha contra las maras, pero suspendiendo derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de una detención o el acceso a un abogado.

Diferentes organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW) apuntan a que el Ejecutivo de Bukele ha reducido al mínimo el poder de la oposición, suprimido derechos básicos como la libertad de expresión o garantías jurídicas como el debido proceso.

La organización local sin ánimo de lucro Socorro Jurídico Humanitario estimó cinco meses atrás que más de 26.200 personas habían sido detenidas arbitrariamente sin tener un tener vínculo con las pandillas, mientras que HRW alertó en julio que se había arrestado a más de 3.000 menores durante el régimen de excepción.

