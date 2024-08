Cazzu niega saber detalles de la nueva vida de Nodal y habla del motivo por el que se alejó de las redes sociales.

Comparte

A casi tres meses de que Christian Nodal compartiera un comunicado donde anunció de forma repentina que su amorío con Cazzu, madre de su hija Inti, había llegado a su final, la rapera argentina reapareció e hizo frente a los cuestionamientos sobre su vida personal.

Debido a que en ese momento las cosas se complicaron para la llamada “Nena trampa”, pues comenzaron a difundirse las imágenes del sonorense en compañía de Ángela Aguilar, llevando a los tres artistas a convertirse en tendencia, Cazzu optó por dar de baja sus redes sociales.

Bajo este contexto, es que la trapera acudió como invitada al programa ¡Fa!, y explicó que a lo largo de su carrera siempre evitó que su nombre estuviese rodeado de escándalos, por lo que tomó la decisión de alejarse de las plataformas digitales hasta que las cosas se hubiesen tranquilizado, y actualmente no tiene información sobre la vida del padre de su hija.

“Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular…Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30”, expresó la artista sin inmutarse por las dudas al respecto.

Según Cazzu, tomó esta postura para no cometer un error más grande y dar pie a una polémica peor. “Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa, entonces dije ‘ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón’”, declaró la famosa.

No obstante, la artista recalcó: “Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama (…) No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”.

Finalmente, Julieta declaró que comprende que toda esta situación la hizo ver con mayor claridad lo complicado que es la comunicación con la gente a través de las redes sociales.

“Es como una herramienta cada uno tiene que aprender a usar las herramientas, es la responsabilidad también de uno (…) Trato de tener la mejor relación posible con todo, particularmente, con las redes. A veces a nosotros, creo, que nos genera esa ansiedad comprobarle a la gente quiénes somos realmente y eso es una imposibilidad”, remató.

