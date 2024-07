Cerrando la Brecha: Cómo el Internet Asequible y Confiable Conecta A Nuestras Comunidades  

Comparte

Contenido pagado proporcionado por el Condado de Los Ángeles.

Por Michael Owh

Imagina un mundo donde la oportunidad está a solo un clic de distancia – donde la educación, la atención médica, mantenerse en contacto con la familia y un futuro más brillante están al alcance de todos. Para demasiados angelinos, este mundo sigue siendo inalcanzable debido a la falta de acceso a internet asequible y confiable.



En el Condado de Los Ángeles, un asombroso número de 325,015 hogares (casi el 10%) carecen de acceso al internet confiable y 156,060 (casi el 5%) no tienen una computadora en casa, según estimaciones de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Esto no es solo una inconveniencia; es un problema crítico que impacta desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos y a las comunidades multiculturales.





El internet ya no es un lujo; es una línea de vida. Es una puerta de entrada a la educación, permitiendo a los estudiantes aprender a distancia y acceder a un mundo de conocimiento. Es un camino hacia la atención médica, permitiendo a los residentes conectarse con médicos y gestionar su salud. Es un abrazo virtual, manteniendo a las familias conectadas a pesar de la distancia. Es una plataforma de lanzamiento para oportunidades económicas, empoderando a las personas a encontrar trabajos, iniciar negocios y participar en la economía digital.



El Condado de L.A. está comprometido a cerrar la brecha digital y empoderar a los residentes en nuestros vecindarios más desatendidos. En agosto del 2021, la Junta de Supervisores adoptó unánimemente una moción para evaluar opciones para que el Condado facilite el acceso residencial a servicios de banda ancha confiables en comunidades de bajos ingresos que carecen de servicios de internet de alta velocidad asequibles. Este esfuerzo se convirtió en la iniciativa Redes Comunitarias de Banda Ancha del Condado.



Con el apoyo de importantes fondos del Plan de Rescate Estadounidense, el Departamento de Servicios Internos del Condado de L.A. y WeLink Communications se han asociado para llevar internet de banda ancha asequible y confiable a áreas desatendidas en el Este de Los Ángeles, Boyle Heights y el Sur de Los Ángeles. Estas primeras áreas objetivo han sido gravemente afectadas por la brecha digital, que se intensificó con la pandemia de COVID-19. Esta iniciativa representa un gran avance en nuestra misión de asegurar que todos tengan una oportunidad justa de lograr éxito.

La iniciativa Redes Comunitarias de Banda Ancha va más allá de proporcionar acceso al internet. A través de Delete The Divide, una iniciativa más amplia liderada por el Departamento de Servicios Internos, nos asociamos con varias organizaciones para empoderar a los residentes con las habilidades y conocimientos para navegar en el mundo digital porque no basta con dar acceso, también debemos demostrar lo que es posible. Delete The Divide ha distribuido miles de computadoras portátiles gratuitas a hogares sin una computadora adecuada para acceder al internet y proporcionará miles más.



El innovador plan de internet de bajo costo de WeLink, que comienza en solo $25 por mes, conectará a 50,000 hogares calificados. La compañia también ofrecerá planes que empezarán en $65 por mes a hogares sin requisitos de calificación, sin tarifas promocionales, excluyendo tarifas gubernamentales o impuestos, y a tarifas fijas hasta al menos septiembre del 2027. El servicio contará con apoyo multilingüe y términos amigables para el consumidor.



¡La construcción comenzará pronto y el servicio comenzará a implementarse este otoño! Los hogares interesados en las dos áreas iniciales de planificación de servicios pueden inscribirse para recibir avisos informativos y ser notificados por WeLink cuando el servicio esté disponible en https://WeLink.com/LACounty/. Las comunidades en las áreas del Este de Los Ángeles, Boyle Heights y el Sur de Los Ángeles incluyen:

• Distrito de Supervisión 1: Este de Los Ángeles, Boyle Heights, Lincoln Heights, Montecito Heights y El Sereno

• Distrito de Supervisión 2: Adams-Normandie, University Park, Historic South-Central, Exposition Park, Vermont Square, South Park, Central-Alameda, Chesterfield Square, Harvard Park, Vermont-Slauson, Florence, Florence-Firestone, Manchester Square, Vermont Knolls, Gramercy Park, Westmont, Vermont Vista, Broadway-Manchester, Green Meadows, Watts, Athens, Willowbrook y West Rancho Dominguez

• Distrito de Supervisión 4: Walnut Park



No solo imaginemos esto, hagámoslo realidad. ¡Juntos, podemos cerrar la brecha digital y desbloquear un futuro más brillante para el Condado de L.A.!



Michael Owh es el Director del Departamento de Servicios Internos del Condado de Los Ángeles.







