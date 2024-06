Chef Lorena García, Dayanara Torres, Eugenio Derbez y Selenis Leyva se unen a “No Kid Hungry”

Comparte

Nuevos recursos están disponibles para alimentar a los niños este verano, incluyendo un beneficio permanente para comprar alimentos.

WASHINGTON – Todos los niños merecen un verano feliz y saludable, pero cuando suena la última campana del año escolar, millones de niños pierden el acceso a las comidas escolares de las que dependen, convirtiendo el verano en la época del año con más hambre. Pero este año puede ser diferente. Tras años de defensa por parte de No Kid Hungry, una campaña nacional para acabar con el hambre infantil y otros, el Congreso aprobó una ley bipartidista que amplía el programa de comidas de verano. Además de apoyar la implementación del programa, No Kid Hungry, se ha unido a Lorena García, chef, autora, dueña de restaurantes y presentadora de televisión; a Dayanara Torres, actriz, presentadora de televisión y ex Miss Universo; al actor y productor Eugenio Derbez; y a Selenis Leyva, actriz, activista y autora, para dar a conocer los nuevos recursos para las comidas de verano que podrían beneficiar a 30 millones de niños.

Tradicionalmente, los programas de comidas de verano ofrecidos gratuitamente a todos los niños en las escuelas y centros comunitarios han sido un salvavidas para muchas familias, pero solo llegan a una fracción de los niños que lo necesitan. Antes de la pandemia, sólo 13 de cada 100 niños que recibían comidas gratuitas o a precio reducido en las escuelas podían acceder a estas comidas.

Además de ofrecer comidas gratis en sitios locales, esta legislación histórica proporciona a las familias más opciones convenientes para alimentar a sus niños durante el verano, incluyendo comidas a domicilio o para llevar a casa en comunidades rurales y un nuevo beneficio permanente que ofrece a las familias $120 por cada niño de edad escolar y elegible para comprar alimentos durante el verano. Este beneficio está planificado para ser implementado en 37 estados, 5 territorios y 3 naciones tribales. Todas las familias elegibles pueden recibir dicho beneficio conocido como EBT de verano o Sun Bucks, independientemente de su estatus migratorio y sin afectar sus procesos migratorios. Las familias pueden visitar NoKidHungry.org/Beneficios para obtener más información sobre los requisitos y la aplicación.

No Kid Hungry lidera la lucha para acabar con el hambre infantil en verano proporcionando asistencia técnica y millones en subvenciones a escuelas, organizaciones comunitarias y agencias estatales para garantizar que disponen de los recursos necesarios para implantar estos nuevos programas. No Kid Hungry también activará su servicio bilingüe de búsqueda de comidas para ayudar a las familias a encontrar comidas gratuitas de verano en su comunidad. Las familias pueden acceder esta información enviando un mensaje de texto con “COMIDA” al 304-304, o a través de WhatsApp en el sitio comidasdeverano.org.

“Hay mucho que celebrar, pero sabemos que el verdadero trabajo comienza ahora”, dijo Lorena García, chef, autora, dueña de restaurantes y celebridad de la televisión. “Es sumamente importante para mí aportar mi pasión por la comida a la lucha contra el hambre infantil y unirme a No Kid Hungry una vez más para que los padres y cuidadores conozcan todos los nuevos recursos disponibles para ayudar a alimentar a los niños en el verano.” A pesar de sus innumerables contribuciones, las familias latinas e inmigrantes enfrentan mayores niveles de inseguridad alimentaria por lo cual la chef Lorena García, Dayanara Torres, Eugenio Derbez y Selenis Leyva prestarán su voz para llegar al mayor número posible de familias mediante acciones como la grabación de anuncios de servicio público, la difusión en las redes sociales y mucho más.

“Desafortunadamente, muchas familias viven la angustia de vivir al día y no saber si mañana van a poder llevar comida a casa. Es por esto que nuevamente me uno a No Kid Hungry, ya que es importantecorrer la voz y que los padres sepan que estos beneficios existen y están disponibles para ayudar a que ningún niño, independientemente de su estatus migratorio, se preocupe por qué va a comer y sólo se enfoquen en lo que les toca, que es ser niños,” dijo el actor y productor Eugenio Derbez.

“Es importante que todos sepan que hay recursos disponibles para ayudar a poner comida sobre la mesa” dijo la actriz, presentadora de TV y ex Miss Universo Dayanara Torres. “Por eso me uno nuevamente a No Kid Hungry, para que nuestros niños no se pierdan la importante nutrición que necesitan cuando están de vacaciones. Una alimentación saludable es clave para su bienestar, desarrollo y prosperidad”. Para encontrar comidas de verano gratuitas para jóvenes de 18 años o menores, las familias pueden enviar un mensaje de texto con “COMIDA” al 304-304 o a través de WhatsApp visitando comidasdeverano.org. Las familias también pueden visitar NoKidHungry.org/Beneficios para obtener más información sobre la elegibilidad y la aplicación de EBT de verano.

“Que nuestros niños tengan los alimentos que necesitan es una preocupación de muchas de nuestras familias, especialmente en la época de verano cuando no pueden contar con las comidas escolares. Por eso, como madre, me enorgullece unirme a No Kid Hungry para ayudar a que todas las familias puedan alimentar a sus niños este verano. Juntos, podemos lograr que el verano sea una época feliz para nuestros niños”, dijo la actriz, activista y autora Selenis Leyva.

No Kid Hungry se enorgullece de trabajar con socios corporativos como Citi, Albertsons’ Nourishing Neighbors, Arby’s Foundation, C&S Wholesale Grocers, Kaiser Permanente, Tropical Smoothie Cafe y Walmart Foundation para ayudar a garantizar que los niños tengan acceso a las comidas saludables que necesitan durante los meses de verano y todo el año.

