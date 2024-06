Christian Chávez reacciona a los rumores que implican a Anahí en el desfalco a RBD.

Comparte

Los integrantes de RBD continúan bajo la mirada pública luego de que Dulce María y el productor Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, confirmaran malos manejos en las ganancias del exitoso tour de RBD.

Debido a que las acusaciones han recaído en el exmánager de la banda, Guillermo Rosas, amigo de Anahí, es que la cantante también ha sido señalada como presunta responsable del desfalco a sus otros compañeros, por lo que ahora Christian Chávez reaccionó a la polémica.

“Los problemas legales o lo que se está trabajando legalmente, no es algo que en los medios se tiene que litigar, la verdad yo sé que es delicado, pero por esto todo eso, mejor, lo legal que se encargue la gente de lo legal”, dijo el actor sin pronunciarse directamente sobre la controversia de la protagonista de telenovelas.

Al respecto del distanciamiento que presuntamente tienen los demás integrantes de RBD con Anahí por esta situación, dado que el pasado mes de mayo no la felicitaron en su cumpleaños, Chávez únicamente dijo:

“Mira, yo de todas esas cosas no les puedo decir nada porque son chismes. Nosotros somos hermanos, y como en todas las familias, a veces, no te ves todo el tiempo, a veces pues nos vemos mucho y ya dijimos ‘ahorita ya’, o sea, pasa muchísimo, y como familia también tenemos desencuentros todos”.

Por otra parte, Christian evitó dar su postura a medios como Venga la Alegría sobre el próximo estreno del musical Sálvame, que incluirá algunos de los más grandes éxitos de RBD, aunque aclaró que ninguno de sus compañeros está relacionado con ese proyecto.

“Mira, no lo sé, nosotros no tenemos nada qué ver con eso, eso sí te puedo decir, realmente nosotros no somos los dueños de RBD”, dijo sobre la obra que se dice encabezarán Mario Bautista y Ester Expósito.

