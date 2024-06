Christian Nodal defiende las decisiones que ha tomado “con el corazón”

Comparte

Christian Nodal continúa siendo blanco de ataques y críticas tras anunciar su romance con Ángela Aguilar, a escasas semanas de hacer pública su separación con Cazzu; sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que el sonorense siga presumiendo que está enamorado de la intérprete de 20 años.

Bajo esta premisa, es que el cantante de “Botella tras botella” concedió una entrevista para la revista GQ México, donde además de hablar de su trayectoria musical en el regional mexicano, aseguró que se encuentra completamente feliz y pleno en todos los sentidos de su existencia.

“La verdad es que estoy muy feliz. Me siento satisfecho con el camino recorrido hasta ahora, pero soy consciente de que aún tengo mucho por aprender y mejorar”, explicó el cantautor a la publicación.

En este sentido, Nodal defendió cada una de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida y subrayó:

“También he entendido que todo lo que viene del corazón es válido. A veces dejamos pasar algunas cosas por miedo, pero al final todo vale la pena. Hoy, soy consciente de mis aciertos y errores. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas, pero siempre he sido yo. Eso me llena de orgullo”.

A pesar de que no habló directamente sobre su noviazgo con Ángela Aguilar, se reveló que, para la sesión de fotos de la publicación, Christian llegó tomado de la mano de la hija de Pepe Aguilar, quien, de acuerdo con lo relatado, no perdió tiempo en lanzarle varios piropos al intérprete de regional mexicano.

Luego de que la revista promocionara está entrevista a través de las redes sociales, algunos internautas volvieron a explotar en contra de Nodal por su respuesta a las controversias que enfrenta sobre sus decisiones amorosas.

Pese a esta situación, el cantante no se ha pronunciado al respecto hasta el momento, ni ha limitado el acceso a la sección de comentarios de sus publicaciones.

