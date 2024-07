Cinelatino celebra por todo lo alto el Día Nacional del Cine Mexicano con programación especial durante toda la semana del 12 de Agosto.

Comparte

Miami, FL– 29 de julio de 2024 – Cinelatino, el canal de cable líder de cine contemporáneo en español para los hispanos en los Estados Unidos, prepara una emocionante programación especial para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano el cual se conmemora anualmente el 15 de agosto. Este año, el canal expandirá la celebración con la Semana del cine mexicano, comenzado el 12 de agosto, para que los televidentes puedan disfrutar de las más populares y exitosas producciones mexicanas. Durante toda la semana, los amantes del cine mexicano encontrarán en Cinelatino una selección altamente curada de las mejores películas contemporáneas mexicanas de todos los géneros, incluyendo películas taquilleras y aclamadas por la crítica. Para más detalles, siga a @cinelatinonews en Instagram.

• Un gallo con muchos huevos – Esta comedia de aventura animada cuenta la historia de Toto, un joven gallo con muchos sueños y grandes amigos quien para defender su hogar y salvar la granja, entrena para enfrentarse y vencer al gallo campeón del palenque. Esta película mexicana, la más taquillera en México en el 2015, fue nominada a mejor largometraje animado en los Premios Ariel y Platino, y cuenta con un elenco estelar encabezado por Bruno Bichir, Maité Perroni, Angélica Vale, Omar Chaparro, Ninel Conde y Carlos Espejel.

• El Infierno – Esta comedia de humor negro narra la historia de Benny, quien es deportado de EE. UU. y al regresar encuentra que la violencia, la corrupción y la crisis económica han devastado a su pueblo. Benny se envuelve en el negocio de narcotráfico y por primera vez se ve rodeado de éxito, dinero y diversión. Sin embargo la vida criminal no siempre mantiene sus promesas. Dirigida por el maestro Luis Estrada quien ganó el Premio Ariel a Mejor Director y el Premio CANACINE en homenaje al Valor Artístico y Social por esta película, El infierno fue galardonada con dos Premios ACE, nueve Premios Ariel, cinco Premios en el Festival de La Habana y nueve Premios Diosa de Plata y está protagonizada por Damián Álcazar, Joaquín Cosío, María Rojo, Ernesto Gómez Cruz, Tenoch Huerta, Gerardo Taracena, Daniel Giménez Cacho, Isela Vega, Silverio Palacios y Tony Dalton.

• No se aceptan devoluciones – Catalogada como la película mexicana más taquillera de la historia, esta exitosa comedia dramática narra la aventura de Valentín Bravo, un hombre sin compromisos ni ataduras que, sin previo aviso, se entera que tiene una hija y debe hacerse cargo de ella. Aunque en un principio está decidido a regresar a la niña con su madre, en el camino, encuentra un propósito y sentido diferentes y su vida cambia completamente. No se aceptan devoluciones es protagonizada, coescrita y dirigida por el actor y comediante Eugenio Derbez, junto con Loreto Peralta y Jessica Lindsey.

• Sonora – Este filme dramático está ambientado en el año 1931, recordado como un año de nacionalismos y excesos en México, en el cual los chinos son expulsados de Sonora, y los Estados Unidos deporta a los mexicanos y cierra sus fronteras. Doce personas desesperadas deciden cruzar el desierto de Sonora en un Chrysler exponiéndose a lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, al racismo, la codicia y la paranoia, todo con la esperanza de encontrar la paz en Baja California. Sonora fue nominada a 10 Premios Ariel y es protagonizada por los ganadores del Premio Ariel Joaquín Cosío, Juan Manuel Bernal, Giovanna Zacarías y la primera actriz seis-veces nominada al Premio Ariel Dolores Heredia.

• Cantinflas – Esta comedia dramática biográfica narra la historia de Mike Todd, un excéntrico productor de Broadway que busca realizar la película La vuelta al mundo en 80 días, un proyecto que en su época suena impensable. En su camino se cruza con Mario Moreno, que con su personaje Cantinflas, busca ganarse el respeto de los demás como comediante. La unión de Todd y Moreno es una aventura de éxitos y derrotas, que retrata el nacimiento de Cantinflas y cómo se convirtió en un ícono del cine mexicano. Ganadora de múltiples galardones a nivel mundial incluyendo Premios Ariel, CANACINE, ACE, Diosa de Plata y Premio Platino, Cantinflas cuenta con un elenco estelar encabezado por Óscar Jaenada, Michael Imperioli, Luis Gerardo Méndez, Bárbara Mori, Joquín Cosío, Rafael Amaya, Mario Zaragoza, e Ilse Salas, entre otros.

• Chicuarotes – Este drama aclamado por la crítica internacional, sigue a dos jóvenes que buscando cómo salir de la pobreza que azota su pueblo, tratan de conseguir dinero con una rutina de chistes caracterizados de payasos en el transporte público. Al no conseguir mucho dinero, empiezan a cometer delitos menores los cuales se van volviendo más severos que los alejan aún más de esa vida con la que sueñan. Dirigida por Gael García Bernal, Chicuarotes fue nominada a tres Premios Ariel y está protagonizada por el ganador del Premio Ariel Benny Emmanuel, el seis-veces ganador del Premio Ariel Daniel Giménez Cacho y la seis-veces nominada al Ariel Dolores Heredia.

• No manches Frida – Esta divertida comedia cuenta la historia de Zeki Alcántara, un asaltante de bancos que sale de prisión decidido a recuperar un dinero que había enterrado en un terreno baldío. Para su sorpresa, en el lugar han constuido el gimnasio de la preparatoria Frida Khalo. Decidido a recuperar el dinero, Zeki falsifica documentos y consigue un trabajo como profesor sustituto en la escuela. Sin embargo, no contaba con que los estudiantes, y los profesores, cambiarían su vida y sus planes. Catalogada entre las 10 películas mexicanas más taquilleras de la historia cinemática de México, No manches Frida es protagonizada por Omar Chaparro, Martha Higareda, Fernanda Castillo, Adal Ramones y Mónica Dionne.

