Colate relata el infierno que vivió tras su separación de Paulina Rubio.

Nicolás Vallejo-Nágera, reconocido en el medio artístico como Colate, habló en el programa español ¡De viernes!, de uno de los capítulos sentimentales más polémicos de su vida, el divorcio con Paulina Rubio, asegurando haber pasado un auténtico infierno tras tomar esta decisión.

La separación entre la cantante mexicana y el empresario español trajo consigo una batalla legal por la custodia y manutención de su hijo en común, Andrea Nicolás, hecho que de acuerdo con Colate, le trajo una cruzada de ataques en su contra.

“Desde que se supo que nos separábamos, pues ahí empezó una campaña de destrucción de mi persona. Siempre he tenido muchas dificultades para ver a mi hijo a pesar de tener la custodia compartida, hubo denuncias públicas de que yo era un padre peligroso para mi hijo, ¿qué buena madre es si hay 70 demandas contra el padre?, ¿eso es ser buena madre?, eso no es bueno para el niño. De las más de 70 denuncias, por mí han sido 2 creo”, manifestó Vallejo-Nágera.

Según el español, su batalla con “La Chica Dorada” no se detuvo ahí. “Recibí amenazas de muerte, los primeros años fueron de un acoso, estar en el parque con mi hijo y con sus amigos y la gente insultándome, la gente gritándome, llamadas con amenazas, llegue a contratar una bruja de estas y alucinaba con todo lo que me contaba que me estaban haciendo”, aseguró.

Debido a que por mucho tiempo ha sido señalado por aparentemente recibir dinero de Paulina Rubio, Colate aclaró que incluso salió perdiendo en el aspecto económico.

“Yo no pedí lo que me correspondía, a mí me correspondía muchísimo, si yo hubiese pedido lo que me correspondía hubieran sido unas cantidades astronómicas. Porque no fuimos a juicio, que todo mundo cree que sí, o sea, se vendía que sí, llegamos a un acuerdo en un día y yo renuncié a todo lo que me correspondía, yo solo quería mi dinero porque tenía que vivir en Miami, y al final decidieron pagarme una tercera parte de lo que teníamos en la cuenta en común. De cara en los medios me tenía como un mantenido y eso no era cierto”, aclaró.

Asimismo, Nicolás Vallejo-Nágera señaló a Rubio de una presunta demanda por privación ilegal de la libertad de su primogénito.

“De repente me llega una denuncia por secuestro, pero con la mala suerte para ella que luego me manda un email por equivocación que le manda su abogado diciéndole ‘no lo puedes demandar por secuestro porque sabes perfectamente dónde está el niño, nos está informando cada día dónde está el niño’, pero aun así lo puso”, contó.

Finalmente, el ex de la intérprete de “Ni una sola palabra” manifestó que actualmente Paulina no conserva nada de la mujer que lo conquistó hace más de 20 años. “La niña que conocí divertida, simpática, espectacular, me encantaba físicamente, era todo, tenía sus cositas como todo el mundo, pero nada que ver con la persona en que se ha convertido”, remató.

