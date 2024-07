COMODIDAD Y FODONGUEZ …¿ES LO MISMO?

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

¿Qué pasooó razaaa!, cómo las han pasado… estas tardes de verano, digo, a toda maaáquina? espero que siií!

Y pa’empezar con el pie derecho, aquí les va el chistorete de la semana, se llama “El encuentro de las vecinas”, ojalá que les guste…

Resulta que andando de compras se encontraron dos señoras que, hacía años, habían sido vecinas en un barrio muy pobre. Las hijas mayores de ambas eran casi de la misma edad y desde pequeñas eran muy, pero muy bellas, tanto así, que la gente auguraba que iban a ser modelos.

– ¡Ay, cuánto gusto, Chonita, tanto tiempo sin vernos!, ¿cómo le ha ido a usted y su familia?

– ¡Muy bien, Juanita, gracias! Ahora no nos falta dinero y ya hasta compramos una casa.

– ¡Oiga, pues qué bien Chonita! ¿Pero cómo le hizo…?

– Pues fíjese que mi hija Bertita estudió computación y relaciones internacionales y ahora anda con su jefe para todos lados; ya lo acompañó a Sudamérica y a Europa. Me salió buena hija y muy trabajadora. Ya le digo, va con su jefe a todos lados y siempre lleva su computadora portátil. Se puede decir que con tanto taca-taca-taca del teclado de su ‘lap top’ nos ha sacado adelante. Y usted Juanita, cuénteme, ¿cómo les ha ido?

– ¡Bastante bien, Chonita, no me puedo quejar! Mire, mi hija no estudió, pero tenemos dinero y también casa. Mi hija Marielita también acompaña a su jefe por todas partes, y él le paga muy bien.

– ¿Pero cómo, si su Marielita no estudió?

– ¡Ah, qué Chonita! Lo que pasa es que Marielita me salió igual de ‘prosti’ que su hija Bertita… ¡pero sin el taca-taca-taca!….

je!, je!, je!,,, ta’güeno el chistorete, ¿a poco no?

Y a propósito de frijoles rellenos de gorgojos y ostiones con cajeta de membrillo, déjenme les cuento algo que me ocurrió. Fíjensennn que el pasado fin de semana tenía ganas de comer palomitas y tomar coca (dije tomar y era de cola, ok?) pero como las de la casa no me saben güenas, pos me jui a las movies (cine). Llegué casi cuando iba a empezar la película… Al poco rato de haber empezado la película, me llegó un olorcillo como a queso añejado… Y ahí, como no queriendo la cosa, empecé a voltiar pa’todos lados a ver de‘ónde venía ese _inche aroma tan feo. No identifiqué nada y al ratito, no sé si el olor desapareció o si mi nariz se acostumbró, pero ya no olía nada.

Cuando acabó la película y en cuanto prendieron las luces, me dediqué a ver a mis vecinos a ver si identificaba al puerco… y sí!, en la fila de atrás, a un ladito, se levantó un _inche bato panzón (igual o más que yo), que iba en short, camisola de los lakers, con barba de dos o tres días, con los pelos que todavía traían la almohada pegada, y en chanclas, de esas que se utilizan al salir de bañarse… ahí, como no queriendo, en cuanto pude lo escanié de arriba a abajo y dije: mmm!, a este güey es al que le apestaban las patas!,, _inche cerdo!!!

Nooo, y la vieja (seguramente su esposa), casi, casi andaba igual, en unas fachaaas, que daba vergüenza o coraje. Y la verdá’ me extrañó, digo, porque esos cines no están tan rascuaches, pero en fin…

Mientras conducía hacia mi penhouse -que antiguamente se conocía como garage arreglado- iba reflexionando en lo que vi y que, la neta, cómo puede haber gente que, dizque “por comodidad”, porque según ellos iban muy cómodos, sea tan sucia, tan descuidada, tan floja, tan inconsciente, tan puerca, tan… tan… fodonga, en pocas palabras.

Digo, yo estoy de acuerdo en que no siempre se debe vestir elegantemente, como si fuera a una fiesta, pero el hecho de salir de casa, es más, aunque estén en casa, deberían arreglarse un poquito, y no porque alguien las vea, sino para que ellas mismas se sientan limpias, bonitas, femeninas, apetecibles y ¿por qué no?, Sé que usted que está leyendo esto no es de ese tipo de mujer, ¿verda’?… pero si lo fuera… ¡ya vístase bonito, arréglese sus manos, sus pies, póngase chula, es decir, cambie, pa’que no la cambien!

¡Ah, pero no crean que aquí acabó la cosa, porque ni piensen que se me van a escapar del pedradón, esos batos atascados, …üevones y cochinos que los sábados acompañan a su vieja al mandado, o solos deambulan por cualquier lado, todos barbudos, con huaraches por donde se asoman los dedos de las patas ¡Síii!! todas cochinas y con uñas que parecen garfios, etc.

El problema es que ellos (y ellas) se defienden argumentando que andan así, por comodidad, pero ¿saben qué?… que están mal quienes piensan así, (o se hacen ._.indejos, que es lo mismo) porque la comodidad NO ES IGUAL a la Fodonguez,

Si conoces a alguien así, sea hombre o mujer, regálale este dizque artículo, pero pa’que no te vayan a partir la ma…ndarina en gajos, con una sonrisa medio lela, dile: “po’s yo no sé; esto lo escribió el tipejo que se hace llamar el…

Comparte