¿CON ESTRELLA O ESTRELLADO?

¡Quiuúboleeé!!!, ¿Cómo están mis tuerquitas cromaditas hoy, como casi siempre, voy a empezar echándoles uno… de mis acostumbrados chistoretes. Se llama “Cásate con quien te dé tu…” ojalá les guste. Ahí les va:

– Papá, encontré al amor de mi vida ¡y me voy a casar!

– ¿Y quién es ella?

– Ciprianita, la hija del Carnicero.

– ¿Cipriana? ¡Ay hijo! con esa muchacha no te puedes casar… ¡es tu hermana!… Yo era joven, vivía la vida y, bueno, tú sabes!… Esperaba no tener que revelarlo nunca, pero hoy no me queda remedio.

El pobre hijo se va encaaa_brita’o porque le había costado uuuno, encontrar vieja pa Casarse.

Pero al cabo de ocho meses encuentra otra chava y nuevamente se lo platica a su padre.

-Papá, encontré al amor de mi vida ¡y me caso!!!

– ¿Y quién es ella?

– Elodia, la hija del zapatero.

– uuuy!, nooo! ¿Elodia? … Hijo, no sé como decírtelo pero… también ella es tu hermana.

– Hijito, Compréndeme! Yo era joven, tu madre y yo no atravesábamos una buena racha y… en fin.

Nuevamente sale encaaaa,,,britadísimo y, otra vez deja su novia. Pero al año y medio se recupera y vuelve con una nueva candidata:

– Papá, encontré al amor de mi vida y ahora ¡me caso definitivamente!

– ¿Y quién es ella?

– Rafaelita la que trabaja en el OXXO, es huérfana de madre y además es jarocha.

– NOOOOOO ¡¡¡¡¡¡¡ HIJO, NOOOO !!!!!!!!!!!

– ¡¡¡Papá no me __ingues!!… ¿también???

– Hijito, sucede que siendo yo joven, fui voluntario en la Cruz Roja, me mandaron al puerto… Tú eras muy bebé, tu madre y yo…

El joven no lo soporta más y se va soltando ma de res a su cuarto.

Alertada por los gritos, se acerca su mamá, y el hijo destrozado le confiesa lo que pasó en sus 3 intentos de casarse y ella exclama:

– Aaay, hijito!!!… -le dice la madre consoladora-.

Cásate con quien se te dé tu _inada gana, al fin y al cabo que ese k_rón, ni es tu papá!!!

Ja!, ja!, ja!!! no hay duda que las mujeres son y serán siempre más k_onas que bonitas…. y los hombres somos y seremos siempre más calientes que inteligentes!!!, digo yo…

Bueno, pero hablando de cosas más importantes, les cuento que estos últimos días he andado medio agüitao, medio triste, medio deceicionao, y no es para menos, porque ya casi llega el día de la boda del Memo y la Keta y no me ha llegado la invitación… ¿cómo que cuál Memo???, pos el príncipe William de Inglaterra y la plebeya Kate!… ¿Será que no me van a invitar??? Chiiinnn, y yo que les tenía listo un regalito que compré en la pacifi mol.

Ya tienen ‘hasta la moder’ con las noticias de la boda del siglo, la boda real. Que si el príncipe esto, que si la futura princesa aquello, que si van a gastar tanto, en fin, la cosa es que me llamó la atención saber por qué tanto _inche escándalo con esa boda, que según dicen, ‘‘la veremos’’ mil millones de personas en el mundo, ¿seraaaá?… así que empecé por tratar de averiguar qué hace o en que chambea un rey o una reina, cuál es su función, a qué se dedican… ¿y saben queeé?… no hacen nada, no trabajan en nada, no producen nada, sólo representan en eventos sociales al estado (o sea al pueblo) pero el pueblo no se les puede acercar… Ellos son el Estado, pero no tienen injerencia en el gobierno. No deciden nada, no gobiernan nada, no toman decisiones de nada.

¿Pero saben qué es lo mejor? (o lo pior, según se vea)… Lo que ganan; imagínense, a la reina Isabel II, de Inglaterra, le pagan unos 19 millones de dólares anuales (o sea más de millón y medio al mes!!!), Y pa’ pagarles a todos los parientes y sirvientes de la reina, los ingleses gastan unos 75 millones de dólares anuales!

Pero lo más curioso, y que yo ni idea tenía, es que en Europa hay diez países que tienen reyes o reinas, y que el más jodido de ellos, gana no menos de unos 10 millones de dólares anuales!. Por ejemplo, el rey Juan Carlos de España, aunque no tiene un salario fijo, pero “su monarquía”, -o sea él y su familia-, se llevan 22 milloncejos de dólares anuales.

Y otra cosa de la que me enteré, es que en la antigüedad los reyes, ‘‘eran elegidos por Dios”, pero ahora heredan el trono, así de simple. Pero lo que no entiendo es cómo en pleno siglo XXI, todavía hay gente que se enorgullece de su monarquía y disfruta de ver a sus reyes con sus lujos, extravagancias, exhibiendo su glamour y sin ningún tipo de pudor derrochando dinero, dinero que no les cuesta ganar… Lo que sí entiendo, es que hay gente que nace con estrella y otros que nacemos estrellados, y por desgracia, la mayoría somos de estos últimos… ah! eso sí, como dice mi raza, estaremos jodidos, pero contentos!

NOTA: Atención a nuestros amables lectores, estamos volviendo a publicar algunos de los mejores artículos, del “Yo No’mas Digo”, como un homenaje para que sus tornilletes y güerqui’as lo sigan teniendo siempre presente. Este artículo es original del año 2011

