Dania Méndez asegura que no volvería a tener una relación con Peso Pluma.

Dania Méndez, la participante del reality “Las estrellas bailan en Hoy”, confesó el motivo por el que no volvería a tener un romance con el cantante Peso Pluma, a pesar de que en este momento el oriundo de Guadalajara se encuentra en la cima de su carrera.

La influencer y modelo de 31 años fue cuestionada en el programa Hoy sobre la relación que mantuvo con el intérprete de “Lady Gaga” y si aún sigue enamorada de él.

“La verdad es que, a ver, con Peso fue algo muy fugaz, lo digo, fue algo muy fugaz, y la verdad es que fue igual por el trabajo, porque se dio el momento, pero no, no”, explicó la artista.

“A mí él me cae demasiado bien, ahorita él está feliz, así que en lo que menos debe andar pensando es en otras mujeres, así que no, no, no”, agregó.

Ante la posibilidad de que el cantante de corridos tumbados, reguetón y trap latino le escribiera para retomar su noviazgo, Dania reveló la razón por la que se negaría a regresar con él.

“No, tampoco, ¿sabes qué?, yo creo que tener una relación o una pareja sí es también dedicarle tiempo, y es una decisión el hecho de tener una pareja”, aseveró.

No obstante, Méndez manifestó que no está cerrada a tener una pareja. “La verdad no sé el 2024 en el amor qué me depare, no me quiero adelantar, me gusta fluir en esos temas del amor, y de los hombres, prefiero fluir”, expresó.

Por último, Dania desveló cómo la pasará en estas fiestas decembrinas.

“Me voy para mi pueblo, para mi rancho, ya saben que siempre voy con mis abuelos a Ciudad Guzmán, me voy el 24, pasó unos días allá y me vengo, la verdad es que no sé dónde voy a pasar Año Nuevo, estoy de que a ver qué pasa, a dónde me lleva el año”, remató.

