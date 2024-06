Daniel Bisogno aparece acompañado y así reacciona ante preguntas sobre su vida amorosa.

Comparte

21 de junio – El presentador Daniel Bisogno apareció acompañado de un joven durante su arribo a la alfombra roja de la obra Aventurera, por lo que los reporteros no dudaron en preguntarle por su vida sentimental.

FOTO: AGENCIA MEXICO

A pesar de que el titular de Ventaneando ha sido reservado para hablar de sus relaciones tras separarse de Cristina Riva Palacio, madre de su hija Michaela, en esta ocasión confesó lo importante que es el amor en su vida.

“Muy contento y feliz de la vida… el amor es una cosa muy esplendorosa, muy contento, muy feliz”, dijo Daniel ante las interrogantes de los periodistas sobre los temas del corazón.

Sin embargo, ante el cuestionamiento directo sobre el joven que acudió con él al evento era su actual pareja, Bisogno únicamente comentó: “Esa pregunta se las contestará la vida misma”.

Debido a que una reportera mencionó que lo importante era verlo feliz, el también actor indicó: “claro que el amor forma parte de la felicidad, y eso te hace sentir mejor”.

FOTO: AGENCIA MEXICO

No obstante, luego de que los reporteros hablaran de las especulaciones sobre su salud cuando estuvo internado en el hospital por una afección en el hígado, y que los rumores provocarían que le exijan mostrar algunos certificados para descartar que padezca otro tipo de enfermedades, Bisogno refutó:

“No, no tengo porqué explicar nada, no le he explicado ni a mis papás mi vida, no se la voy a explicar a nadie, agradezco a la gente que se preocupa por mí”.

Por último, y recordando que su ex mejor amiga y ex comadre Raquel Bigorra le envió sus mejores deseos de recuperación cuando estuvo hospitalizado, Daniel manifestó que le deseaba lo equivalente a ella.

“Lo mismo, de regreso para allá, las mismas bendiciones, todo lo que ella me mandó de bendiciones se lo regreso con todo cariño y que haga con las bendiciones lo que quiera”, remató.

Daniel Bisogno y Raquel Bigorra mantenían una estrecha amistad, pero se fracturó cuando salieron a la luz fuertes señalamientos en contra de la conductora con respecto a que ella había ventilado detalles íntimos de la vida del comediante, por lo cual desde ese momento decidieron distanciarse.

