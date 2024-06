Daniela Castro revela que su hija Alexa debe operarse por segunda ocasión para extraer un tumor.

Comparte

La actriz Daniela Castro confesó que se encuentra preocupada porque su hija Alexa debe someterse a una segunda intervención quirúrgica para retirarse el tumor benigno que surgió a raíz de un traumatismo causado con la mordedura de la boca.

FOTO: AGENCIA MEXICO

Durante su encuentro con los medios de comunicación, la protagonista de melodramas como “Cadenas de amargura” reveló que la joven ha pospuesto este proceso médico, pero no pasará mucho tiempo para que se lleve a cabo.

“Le volvió a salir, ya aún operada, y le van a volver a hacer una segunda operación, que me la está alargando la escuincla, mi vida, porque ahí si tiene que estar dos semanas en reposo, porque es anestesia general, o sea, si es una cirugía mayor”, contó con preocupación la artista.

A pesar de esta situación de salud, Daniela no descartó que a la postre pueda grabar un dueto con su hija, quien desde el año pasado debutó en el terreno musical con el sencillo “Si te miro”.

FOTO: AGENCIA MEXICO

“Por supuesto que lo vamos a hacer, y es una canción que a ella, a mí, a Daniela, y a nuestra familia nos conmueve y sobre todo nos une, porque esa canción va a ser en honor a mi padre”, manifestó Castro.

Finalmente, la artista que volverá a la pantalla chica a través de TV Azteca con la telenovela “Cautiva por amor”, manifestó que, a pesar de edad, se siente más joven que nunca.

“38 mi amor, y de ahí no me muevo, háganle como quieran, no es que me importe mucho la edad, realmente, no son los años, es tu actitud, y yo de ahí no me voy a mover, porque la actitud a esa edad es maravillosa”, dijo la artista que en agosto próximo cumplirá 55 años.

