Daniela Romo regresa a las telenovelas luego de perder a Tina Galindo.

Daniela Romo, quien no ha participado en un melodrama desde 2020, cuando formó parte de ‘Vencer el desamor’, confirmó su participación en la telenovela ‘Amor amargo’, de TelevisaUnivision.

Foto: Agencia México

En una entrevista con Televisa Espectáculos, la intérprete de “Yo no te pido la luna” explicó su estado actual de salud tras vencer al cáncer, además de hablar de las pérdidas que ha enfrentado, entre las que destaca la de la productora y mánager Tina Galindo.

“Muy bien, ahorita ya me dijo el doctor como siempre me dice ‘vienes aterrada y te vas feliz, pero ahorita ya ni vengas’”, confesó contenta Daniela, tras referirse a sus últimos estudios médicos.

Sin embargo, la tristeza invadió a la reconocida cantante y actriz de 64 años, cuando fue cuestionada por cómo se ha sentido tras afrontar en enero pasado, el deceso de Galindo, quien fuera su mánager, amiga y confidente de vida.

“Es que… como tuve dos… mi mamá y Tina, perdón ya voy a llorar… es que… duele, duele mucho, pero, pues ahí voy, yo tengo que honrar a mi mamá, tengo que honrar a Tina, y la manera de hacerlo es con mi trabajo”, dijo conmovida Romo.

“Porque ellas dos desde allá están pujando para que yo trabaje y haga las cosas porque estoy segura que me dijeron, no sé si en sueños o en algún lado, ‘ya párate’, ahora sí que Lazara, levántate y anda, no seas lángara”, agregó con su peculiar sentido del humor.

Previo a estas declaraciones, Dani Romo se dijo feliz de seguir interpretando papeles en la pantalla chica, y externó su emoción de poder dar vida a una villana en la producción de Pedro Ortiz de Pinedo.

“Casi no, ya sabes que las malas además a veces son hipócritas… entonces no se nota mucho. Es muy padre para mí haber hecho esos personajes, desde Ardiente Secreto, en lo que es la televisión, que era yo una chamaquita, y llegar ahora a esta edad hacer estos personajes, que son los que corresponden”, manifestó.

