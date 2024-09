Danna Paola confiesa su relación con Neymar en programa español ‘La Revuelta’.

Comparte

En una reveladora entrevista en el programa ‘La Revuelta’, la cantante y actriz mexicana Danna Paola sorprendió a sus seguidores al confesar que mantuvo una relación sentimental con el famoso futbolista brasileño Neymar cuando este jugaba en el club francés PSG. La artista, conocida por su papel en la serie ‘Élite’ y su exitosa carrera musical, compartió detalles inéditos sobre su romance con el exjugador del F.C. Barcelona.

Durante la entrevista, Danna Paola explicó que la relación con Neymar no fue algo oficial, pero sí significativa. “Nos conocimos. Nunca fue nada oficial. Es increíble y es muy divertido”, comentó la artista, dejando claro que, aunque no llegaron a formalizar su relación, hubo una conexión especial entre ambos.

La cantante también mencionó que fue ella quien decidió poner fin a la relación. “Me supe ir a tiempo”, afirmó Danna Paola, destacando que tomó la decisión de terminar el romance antes de que se complicara más. Según la artista, la vida de un futbolista y la de una cantante tienen demandas muy diferentes, lo que hizo difícil compaginar sus agendas y estilos de vida.

Danna Paola también reflexionó sobre su experiencia con futbolistas en general, señalando que este tipo de relaciones no son fáciles debido a las exigencias de ambas profesiones. “Ya he estado con futbolistas. Creo que tienen mucho el rollo de estar con actrices y cantantes, siento que sucede mucho. He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no serio. Al final, la profesión es demasiado demandante, la mía también y no compaginamos. Es complicado”, explicó la cantante.

La entrevista, que tuvo lugar el 25 de septiembre, fue conducida por David Broncano, quien no dudó en preguntar sobre la vida personal de Danna Paola. La artista, con su característico sentido del humor y sinceridad, respondió a todas las preguntas, incluyendo las clásicas del programa sobre dinero y sexo. En cuanto a su situación económica, Danna Paola comentó que sus ingresos están bien invertidos, mientras que sobre su vida sexual, fue un poco más reservada, aunque no evitó el tema por completo.

La confesión de Danna Paola sobre su relación con Neymar ha generado un gran revuelo en las redes sociales y medios de comunicación, ya que hasta ahora, la artista había mantenido en privado este aspecto de su vida personal. Los rumores sobre un posible romance entre ambos comenzaron en 2019, cuando se les vio juntos en varias ocasiones, pero nunca se confirmó oficialmente hasta ahora.

