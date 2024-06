Diego Luna y Gael García estrenan documental en defensa del periodismo en México.

Comparte

Los actores y directores ejecutivos Diego Luna y Gael García Bernal presentaron “Estado de silencio”, documental que retrata la violencia contra los comunicadores independientes en México.

Durante su proyección en el Festival Internacional de Cine de Tribeca, en Nueva York, Diego Luna externó su esperanza de hacer visible esta problemática que enfrentan los corresponsales de su país natal.

“Ejercer el periodismo en México es muy complejo, y si la ciudadanía no está atenta, no está consciente, y no está presente en el día a día de los periodistas, suena muy injusto”, expresó el artista de 44 años.

En este sentido, el protagonista de cintas como “Rogue One: una historia de Star Wars” recalcó: “también es una llamada de atención a la ciudadanía, tenemos que reconocerles, apoyarles, estar cerca, preocuparnos por lo que hoy vive la comunidad de periodistas en nuestro país”.

Por su parte, García Bernal no descartó que “Estado de silencio” pueda despertar la conciencia de distintos sectores de la sociedad, y no sólo de las personas afectadas.

“Sí, definitivamente creo que puede ayudar muchísimo para una reflexión también, desde el gremio periodístico, pero también para todas las personas que, en esta elección, por ejemplo, en México, decidieron votar o no votar, o sea, no podemos hablar de una democracia funcional sin periodismo”, declaró a Despierta América.

Y a pesar de que este documental pudiera propiciar que las nuevas generaciones de periodistas realicen su labor con mayor seguridad, Gael destacó que su intención al hacer este proyecto tiene otro propósito.

“Entre otras cosas sí, pero es también para resaltar el hecho de que sin periodismo no hay democracia, no hay cómo escrutar la verdad si no existe el periodismo, si no existen las voces que denuncian, que critican, que matizan las cosas que están sucediendo”, manifestó.

Finalmente, el artista de 45 años que ganó gran reconocimiento en el séptimo arte por su labor en “Amores perros”, exhortó a la población a exigir que se respeten las leyes en favor de toda la ciudadanía.

“Es que la impunidad es completamente transversal, casi casi que no existen las palabras como para defender, para decir que existe un Estado de Derecho en México”, dijo al respecto.

