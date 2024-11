Comparte

Sensación del pop, persona influyente, innovadora y con un estilo propio

El nuevo álbum de Dua Lipa, “Radical Optimism”, ofrece música vibrante, brilla musicalmente con su mezcla ecléctica de géneros, ofreciendo pistas vibrantes y bailables que priorizan el placer sonoro sobre la profundidad narrativa. Creadas por los productores Andrew Wyatt y Kevin Parker.

La cantante de 29 años, está en su temporada de preparación para su gira, Radical Optimism Tour en Norteamérica, Europa y Australia. La etapa norteamericana comienza en septiembre de 2025 en Chicago.

La gira sigue al tercer álbum de estudio de la cantante inglesa y albanesa, “Radical Optimism”, lanzado el 3 de mayo. El álbum, que obtuvo el disco de oro, incluye los sencillos “Houdini”, “Training Season” e “Illusion”.

Dua Lipa dio inicio a la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2024 en Cleveland, interpretando “Believe” junto a la leyenda viviente Cher, Lipa, vestida con un elegante vestido de cuero negro, cantó la icónica canción de 1998, y Cher pronto se unió a ella con un look a juego. La pareja se tomó de la mano mientras cantaban el amado estribillo: “¿Crees en la vida después del amor?/Puedo sentir algo dentro de mí que dice/Realmente no creo que seas lo suficientemente fuerte, no”.

UNA JOVEN SOLIDARIA

Junto con su padre Dukagjin, creó la Sunny Hill Foundation en 2016 con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las personas de Kosovo con dificultades financieras. En agosto de 2018, organizó un festival para recaudar fondos para dicha fundación, llamado Sunny Hill Festival. El entonces alcalde de Pristina, Shpend Ahmeti, le otorgó la llave de Pristina, siendo la primera vez que se otorgaba una. A mediados de noviembre de 2018, ella formó parte de una campaña organizada por UNICEF denominada «Go Blue» en apoyo a los derechos del niño, con motivo del Día Mundial del Niño.

SUS GRANDES ÉXITOS Se ha convertido en una de las principales estrellas del pop mundial. Su segundo álbum, ‘Future Nostalgia’ (2020), fue aclamado por la crítica y recibió varios premios, incluyendo un Grammy por Mejor Álbum Pop Vocal. Este disco incluye éxitos como “Don’t Start Now,” “Levitating” y “Physical,” y consolidó su reputación como una artista innovadora y con un estilo propio.

Dua Lipa también ha sido elogiada por su sentido de la moda, a menudo destacando en alfombras rojas y colaborando con grandes marcas. Su estilo visual es tan distintivo como su música, y a menudo se asocia con la mezcla de lo retro y lo moderno. A lo largo de su carrera, ha ganado varios premios importantes, incluidos los Brit Awards y Grammys, y es considerada una de las artistas más influyentes de su generación.

Hoy Dua Lipa, quien fue colocada en la lista Time100 como la persona más influyente del mundo gracias a sus logros en la industria de la música, moda y cine, seduce a sus fans en nuestra portada.