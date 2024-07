EL BULLYING Y SUS CONSECUENCIAS

Comparte

Hola Familia, para mí es un privilegio nuevamente escribirles en esta maravillosa revista. Esta vez para hablar de un tema muy sensible, el bullying.

Cuando escuchamos hablar de este tema, frecuentemente pensamos, que sólo se trata de que los niños en las escuelas se molestan unos a otros, poniéndose sobrenombres, descalificándose, lastimándose física o emocionalmente, pero no hay nada más lejano a la realidad. El verdadero bullying, comienza desde la casa. Desde el hogar. Con los sobrenombres, con los descalificativos, incluso no solamente es entre los niños, también los adultos hacen o hacemos ciertas manifestaciones de bullying. Cuándo por ejemplo descalificamos a nuestra pareja en público, o incluso cuando nos burlamos de algún defecto físico o de alguna característica de alguna persona de nuestra misma edad.

¿Cuál es el problema a largo plazo que genera el bullying? El verdadero problema viene cuando, tristemente, el autoestima de la persona, se ve terriblemente dañada. Incluso, se ve tan afectada, que puede llegar a momentos en los cuales ni siquiera sabe realmente quién es, solamente se permite validarse, cuando los demás lo validan. En pocas palabras, siente que sólo vale lo que los demás creen que vale. Generando así un problema de salud emocional muy grande, que puede conllevar a la depresión o a la ansiedad, lo terrible de esto es que no solamente le dará miedo ir a la escuela, sino que también tendrá otro tipo de miedos, como por ejemplo: la convivencia social, el acercamiento con los niños o jóvenes o adultos de su misma edad, sentirse que no pertenece a los grupos, sentir que es una persona indeseable etc.

Generando por último, trastornos en su imagen física y mental. Por lo tanto, dejemos de minimizar lo que ocurre cuando supuestamente, son bromas inofensivas. La verdad es que cualquier broma que atente contra la integridad emocional de alguien, sea por su aspecto físico, por su religión, por su orientación sexual, o por alguna cosa que lo haga diferente, no solamente es bullying, también es intolerancia, y eso no es posible que lo podamos seguir viviendo. Por lo tanto, en este artículo quiero concientizarnos como sociedad y decir no al bullying, tolerancia cero a este tipo de conductas.

