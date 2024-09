EL CAFÉ, ¿UN LUJO DEBIDO AL CAMBIO CLIMÁTICO?

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Escondidos en los altos de las montañas de Chiapas, en el sur de México, unos 150 productores de café de la finca familiar Edelmann trabajan con sus manos durante horas y horas. La sombra de los árboles es la única barrera entre sus cuerpos y el sol del verano.

Tomás Edelmann, caficultor de cuarta generación y vicepresidente de la Cooperativa Internacional de Productores de Café, dijo a CNN que, si bien su método de producción de café a la sombra es más resistente a la sequía, una temporada seca más larga de lo normal, que él atribuye al cambio climático, hizo que los cultivos sufrieran este año.

“Si no tienes el tiempo adecuado, no tendrás la producción adecuada”, afirma. “Y con bajos rendimientos, obviamente tu costo de producción sube”.

Esos costos de producción más elevados podrían provocar una inflación de los precios del café: los amantes del café podrían tener que desembolsar más en el futuro a medida que suban los precios. Los tostadores y expertos cafeteros también señalan que los precios podrían seguir subiendo durante más tiempo, ya que factores como el cambio climático reducen la oferta mundial de café.

La Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), una organización intergubernamental creada en 1963 con el apoyo de las Naciones Unidas, informó que el Precio Indicativo Compuesto de la ICO –un precio de referencia clave para la industria mundial del café– alcanzó su nivel más alto en 13 años, con una media de 226,83 céntimos, o alrededor de US$ 2,27 por kilo. ”El café es una materia prima muy complicada. En parte se debe a los múltiples marcos de oferta y demanda que influyen en el precio”, explica Ryan Delany, fundador y analista jefe de Coffee Trading Academy. Y, según él, no hay suficiente café en el mundo.“El café es más sensible a los cambios de temperatura que muchos otros cultivos”, afirma Michael Hoffmann, profesor emérito de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad de Cornell. Y los recientes fenómenos climáticos no ayudan a la producción.

cnnespanol.cnn.com

Comparte