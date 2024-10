El rapero Sean ‘Diddy’ Combs es acusado de violar a un niño de 10 años en nueva denuncia.

Share









Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp 29 oct (EFE).- Dos nuevas denuncias por agresión sexual y violación han sido presentadas en Nueva York contra el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, más conocido como Puff Daddy, una de ellas ocurrió en 2005 y la víctima era entonces un menor de 10 años, según ha publicado Variety. Archivo. EFE/EPA/NINA PROMMER La demanda, presentada ayer ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, ha sido interpuesta por el abogado Tony Buzbee, que anunció a principios de octubre que presentaría 120 nuevas demandas contra el músico en los próximos meses. El otro denunciante acusa al músico de agredirle sexualmente en 2008, cuando tenía 17 años, durante las audiciones para ‘Making the Band’, un reality sobre talento musical creada por Combs que se emitió en la cadena MTV. Según la primera demanda, la víctima era entonces un niño de diez años que quería emprender una carrera musical como rapero. Sus padres contrataron un consultor que acordó una cita con Sean ‘Diddy Combs’ en un hotel de Nueva York, allí el joven interpretó un par de canciones e ingirió una bebida que supuestamente llevaba alguna droga. La víctima asegura que el rapero le mostró sus genitales y le pidió que los besara a lo que el niño se negó, el cantante supuestamente le forzó y perdió el conocimiento. Cuando se despertó, según señala la denuncia a la que ha tenido acceso Variety, no llevaba pantalones y sus partes privadas le dolían. El rapero le dijo que si contaba algo haría daño a sus padres. La víctima sufre desde entonces “depresión y ansiedad severas”. En la otra demanda, la víctima asegura que Combs supuestamente lo obligó a participar en actos sexuales tanto con él y con su guardaespaldas como prueba para ver cuanto deseaba triunfar en la industria de la música. Estas denuncias se suman a más de un centenar de denuncias presentadas contra el rapero, que fue arrestado el pasado 16 de septiembre acusado de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Permanece en una prisión de Nueva York. El artista se ha declarado no culpable de los cargos. El juicio se celebrará el 5 de mayo de 2025. Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

