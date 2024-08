ELIMINA TUS APLICACIONES DE CITAS, Y ENCUENTRA UN ROMANCE FUERA DE LÍNEA

Comparte

Si eres de las personas que ya está cansad@ con las aplicaciones de citas y el deslizar ya es algo agotador y monótono o que simplemente lo haces para matar el aburrimiento, déjame decirte que no eres él/la únic@.

Una encuesta de Forbes Health/OnePoll encontró que el 79 por ciento de los encuestados de la Generación Z estaban agotados por las aplicaciones de citas. En TikTok, videos con cientos de miles de visitas instan a los espectadores a eliminar sus aplicaciones, mientras mujeres jóvenes, entre lágrimas, relatan sus desastres en las citas, tanto dentro como fuera de las aplicaciones, y se preguntan por qué es tan difícil conocer a alguien o establecer una conexión genuina. El valor de mercado de Bumble y Match Group, propietario de Tinder, Match.com, OkCupid, Hinge y más, se ha desplomado en más de 40 mil millones de dólares desde 2021

Los interminables deslizamientos, las conversaciones que no llevan a ninguna parte, la pérdida de tiempo. O te quieren conocer para llevarte a su apartamento. Por otro lado la montaña rusa emocional, todo bien durante los mensaje y crees que él/ella es la indicad@. Pero nada. Pero ¿sabías que existe otra opción? Puede que no lo parezca, pero puedes conocer gente con la que salir en persona. Sí, tal cual lo hacían nuestros padres, o abuelos.

La clave para conectarse con alguien en persona, dicen los expertos, es centrarse en conversaciones de calidad con todas las personas que conoces y no tomar el rechazo como algo personal.

Ese es un excelente consejo. Centrarse en conversaciones de calidad y no tomarse el rechazo como algo personal son aspectos clave para construir conexiones significativas. A continuación se ofrecen algunos consejos adicionales que te ayudarán a implementar estos principios:

CENTRÁNDOSE EN CONVERSACIONES DE CALIDAD

Realiza preguntas abiertas: fomenta conversaciones más profundas haciendo preguntas que requieran más que un sí o un no como respuesta. Por ejemplo, en lugar de preguntar “¿Tuviste un buen fin de semana?” Pregúntele: “¿Qué hiciste durante el fin de semana?”. Preguntas directas sin temor. O una simplemente dile,¡qué lindo color de blusa/camisa!…. esto para romper el hielo en la cita.

Mantente presente : muestra interés genuino en la persona con la que estás hablando. Deja a un lado las distracciones como tu teléfono y préstales toda tu atención.

Escucha activamente : presta atención a lo que dice la otra persona y responda pensativamente. Asentir, resumir lo que han dicho y hacer preguntas de seguimiento demuestra que estás comprometido.

Comparte historias y experiencias : no te limites a hacer preguntas. Comparte tus propias historias y experiencias para crear una conversación más equilibrada y atractiva.

Encuentra puntos en común : busca intereses o experiencias compartidas que puedan discutir. Esto puede ayudar a establecer una conexión y hacer que la conversación sea más agradable para ambas partes.

NO TOMAR EL RECHAZO COMO ALGO PERSONAL

Comprende que no siempre se trata de ti: recuerda que cada uno tiene sus propias preferencias y circunstancias. El rechazo a menudo refleja la situación de la otra persona más que su valor.

Mantente positivo : mantén una mentalidad positiva. Cada interacción, ya sea que conduzca a una conexión más profunda o no, es una experiencia de aprendizaje.

Desarrollar resiliencia : Utiliza el rechazo como una oportunidad para desarrollar resiliencia. Cuanto más experimentes y manejes el rechazo, más fácil te resultará seguir adelante e intentarlo de nuevo.

Reflexiona y aprende : si te sientes cómodo, reflexiona sobre la interacción para ver si hay algo que puedas mejorar. Sin embargo, no te detengas demasiado en ello. Aprende de ello y sigue adelante.

Trata algo diferente y sobre todo deja tus temores bien cerrados en tu armario, y prueba lo siguiente:

Prioriza los eventos sociales en los que sabes que conocerás gente nueva.

Uno de los mayores desafíos de las citas en persona es no saber dónde conocer gente. Están los clichés (bares, fiestas) y lugares extraídos de tramas de comedias románticas (ascensores, librerías). Pero la clave es encontrar un lugar donde haya gente que no conoces. Piensa en una actividad que te guste hacer y busca un club o una reunión en torno a esa actividad, dice la experta en relaciones Susan Winter. Trata de no pensar en estos eventos sociales como oportunidades para conocer a una posible pareja romántica, sino como oportunidades para aprender más sobre algo que realmente le interesa, dice Winter. Si te estás divirtiendo, te quitas la presión.

Asiste a eventos sociales recurrentes, como una liga de softbol, donde no conoces a mucha gente.

Chatea con tres, cuatro o cinco desconocidos, independientemente de si estás interesado románticamente en ellos.

Si la persona con la que estás hablando da respuestas breves y entrecortadas y no hace contacto visual, lo mejor es salir con elegancia.

Si te gusta alguien, pregúntale si quiere reunirse fuera del evento.

No te castigues si no corresponden a tus sentimientos

Si te concentras en conversaciones de calidad y mantienes una perspectiva saludable sobre el rechazo, estarás bien encaminado para construir conexiones significativas y encontrar romance fuera de línea.

