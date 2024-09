Erika Buenfil confiesa que sí le hubiera gustado tener un romance con Emmanuel Palomares.

Comparte

La actriz Erika Buenfil no rechazó que le gustaba la idea de haber tenido un romance con su compañero y amigo Emmanuel Palomares, luego de que en 2023 protagonizaron varios videos de TikTok juntos y por ello fueran relacionados sentimentalmente.

La artista, que es 27 años mayor que el galán de telenovelas, confesó en entrevista para el programa Hoy que, a pesar de que en su momento fue algo incómoda esta situación, no le desagradaba del todo ser relacionada amorosamente con Palomares.

“Yo no estaba en México, y regreso y entonces mi contadora me manda una nota que subieron: “Emmanuel Palomares declara”, y aparte que él lo declara, y yo ‘¿ de qué me están hablando?, y este que ni lo he visto’. Y que no, o sea, nos llevamos bien, creo que la última vez que lo vi fue en algún momento que nos cruzamos en Televisa y ya”, explicó Buenfil sobre el inicio de estos rumores.

Sin embargo, cuando los medios comenzaron a darle más fuerza a las especulaciones se le pidió a la actriz que aclarara el tipo de relación que mantenía con su colega, pero ahora Buenfil reveló que, pese a negarlo rotundamente en ese momento, no le hubiera molestado tener una fugaz relación con Emmanuel.

“También luego me lo manda Víctor, porque también se había ido al mismo tiempo que yo, o sea, Victor mi mánager, me dijo ‘todo mundo quiere una entrevista que aclares’, y yo ‘¿que aclare qué? ,o sea no andamos, no nos vemos, hazme la buena'”, comentó con una sonrisa.

Finalmente, la intérprete de 60 años explicó los motivos por los que no le gustaría tener un sólido noviazgo con un hombre mucho más joven que ella.

“Sí y no, un ratito, no creo, o sea, sí, pero como para presumir, por el gusto, estoy muy consciente de mi edad, y competir con una muchacha joven, uno ya tiene defectos, tiene mañas, tiene vicios, tiene otro cuerpo, tiene otros tiempos, una chavita joven se pone un short y unos tenis y se sale, y dices tú ‘yo espérame, yo soy de mis tiempos, de mis medicinas, de mis vitaminas, o sea, pues ya señora al fin, entonces necesito una persona que me comprenda, un poquito más mayor”, remató.

