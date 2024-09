¡ESTRENOS IMPERDIBLES PARA EL RESTO DEL AÑO!

Comparte

Desde dramas emocionantes hasta comedias familiares que te harán reír a carcajadas, y narrativas que te harán reflexionar, los próximos estrenos prometen algo para todos. ¡No te los pierdas!

PIMPINERO (Prime Video) | Otoño 2024

En el desierto fronterizo con Colombia y Venezuela, contrabandistas de gasolina conocidos como “pimpineros” arriesgan sus vidas transportando combustible ilegal de un país a otro. Cuando Juan, el más joven de un clan de tres hermanos enredados en este peligroso negocio, se ve obligado a trabajar para un siniestro rival, el lado oscuro del negocio queda al descubierto con trágicas consecuencias. Decidida a descubrir los horripilantes secretos que envuelven esta tierra de nadie, Diana, la novia de Juan, se embarca en una búsqueda de la verdad. La película marca el regreso triunfal del aclamado cineasta Andrés Baiz (Griselda,Narcos, La Cara Oculta) a la pantalla grande después de una exitosa carrera como director de series globales y está protagonizada por Alberto Guerra (Griselda), Alejandro Speitzer (La cabeza de Joaquín Murrieta), Laura Osma (Goles en contra) y el artista ganador de múltiples premios Grammy® y Latin Grammy®, Juanes.

THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER (Prime Video) | 29 de agosto

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder trae a las pantallas por primera vez las leyendas heroicas de la legendaria Segunda Era de la historia de la Tierra Media. Este épico drama se desarrolla miles de años antes de los acontecimientos de los libros El Hobbit y The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien, y llevará a los espectadores de vuelta a una era en la que se forjaron grandes poderes, reinos se elevaron a la gloria y cayeron a la ruina, héroes improbables fueron puestos a prueba, la esperanza colgaba de los hilos más finos, y el mayor villano que jamás haya salido de la pluma de Tolkien amenazaba con cubrir todo el mundo en la oscuridad. Comenzando en una época de relativa paz, la serie sigue a un elenco de personajes, tanto familiares como nuevos, mientras enfrentan el temido regreso del mal a la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, hasta el impresionante reino insular de Númenor, hasta los rincones más lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que estos se hayan extinguido. Puedes ver el final de la temporada el 3 de octubre.

BEETLEJUICE BEETLEJUICE (Warner Bros. Pictures) | 6 de septiembre

¡Beetlejuice está de vuelta! Después de una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un giro cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo del pueblo en el ático y abre accidentalmente el portal al Más Allá. Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propia marca de caos.

THE WILD ROBOT (Dreamworks) | 27 de septiembre

De DreamWorks Animation llega una nueva adaptación de un sensacional éxito literario, la querida y premiada novela escrita por Peter Brown que fue número uno en ventas del New York Times, THE WILD ROBOT. Esta aventura épica sigue el viaje de un robot (la unidad 7134 de ROZZUM, “Roz” para abreviar) que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al difícil entorno, estableciendo gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en el padre adoptivo de un bebé ganso huérfano.

CITADEL: DIANA | Prime Video | 10 de octubre

Milán, 2030: Hace ocho años, la agencia global de espionaje independiente Citadel fue destruida por el poderoso sindicato enemigo, Manticore. Desde entonces, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), una agente encubierta de Citadel, está sola, atrapada tras las líneas enemigas como una infiltrada en Manticore. Cuando finalmente ve una salida y la oportunidad de desaparecer para siempre, la única manera de hacerlo es confiando en el aliado más inesperado, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), el heredero de Manticore Italia e hijo del jefe de la organización italiana, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), quien compite por el liderazgo contra las otras familias europeas. Puedes ver el tráiler AQUÍ.

SED DE VENGANZA (Telemundo) | Octubre 2024

Fernanda, afectada emocionalmente por una infancia turbulenta, desde muy joven cae en manos de Eugenio Beltrán. A su lado se convierte en una mujer dura y fría, mientras es manipulada para cumplir una venganza contra la familia Del Pino, y en particular contra Alfredo Del Pino, medio hermano de Eugenio, y Manuela González, la nana de todos los Del Pino. Luego de una desaparición, orquestada por Fernanda, Francisco Ramírez, nieto de Manuela y el gran amor de Elisa (hija de Alfredo), regresa ocultando su identidad como Emilio Montenegro. Con su regreso se detona una guerra de poder, traición y venganza que promete destruir los planes de Fernanda y Eugenio, haciendo justicia y recuperando casi todo lo que la vida le ha quitado. Puedes ver el trailer AQUÍ.

VENOM: THE LAST DANCE (Sony Pictures) | 25 de octubre

En VENOM: THE LAST DANCE, Tom Hardy regresa como Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel, para la película final de la trilogía. Eddie y Venom se dan a la fuga. Perseguidos por ambos mundos y con la red cerrándose, el dúo se ve forzado a tomar una decisión devastadora que pondrá fin al último baile de Venom y Eddie. VENOM: THE LAST DANCE está protagonizada por Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach y Stephen Graham. Puedes ver el trailer AQUÍ.

CROSS S1 (Prime Video) | 14 de noviembre

Protagonizada por Aldis Hodge, CROSS es una serie de suspenso y crimen que sigue a ALEX CROSS, un condecorado detective de homicidios y psicólogo forense de D.C. que se enfrenta a un asesino en serie sádico que deja una serie de cadáveres esparcidos por la ciudad. Mientras Alex y su compañero, John Sampson (Isaiah Mustafa), buscan a este asesino, aparece una misteriosa amenaza del pasado de Cross, que pretende destruir lo que ha hecho para mantener unida a su familia, su carrera y su vida en duelo. Ryan Eggold, Alona Tal y Johnny Ray Gill también aparecen; Ben Watkins es el showrunner. Puedes ver el trailer AQUÍ.

GLADIATOR II (Paramount Pictures) | 22 de noviembre

Del legendario director Ridley Scott, GLADIATOR II continúa la épica saga de poder, intriga y venganza ambientada en la Antigua Roma. Años después de presenciar la muerte del venerado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio (Paul Mescal) se ve obligado a entrar en el Coliseo después de que su hogar es conquistado por los tiránicos Emperadores que ahora gobiernan Roma con mano de hierro. Con furia en su corazón y el futuro del Imperio en juego, Lucio debe mirar a su pasado para encontrar la fuerza y el honor necesarios para devolverle la gloria de Roma a su pueblo. Puedes ver el trailer AQUÍ.

