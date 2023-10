Fernando Colunga asegura estar “en proceso” para debutar como papá.

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Fernando Colunga, quien después de ocho años alejado de los melodramas volverá con el remake de ‘El Maleficio’, explicó los motivos por los que ha decidido mantener una vida privada alejada del foco público.

En una reciente entrevista que otorgó a la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Colunga aceptó abrirse un poco más y sorprendió al admitir que actualmente tiene una pareja estable e incluso están buscando convertirse en padres.

“Nunca hablo de mis parejas porque, primero, cuando tú eres chico y creces en una familia muy respetuosa te dicen: ‘un caballero no tiene memoria’, es lo primero que te enseñan, y luego es todo lo contrario, entonces, si no dices está mal y yo aprendí de la manera más ruda eso”, expuso al respecto.

El actor reconoció que tiene una relación, la cual no esconde, pero tampoco pretende dar a conocer. “Viniendo con mi mujer, yo me he encontrado un montón de gente en los aviones, periodistas muy respetables que nada más me ven y me dicen ‘no te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú’”.

En este sentido, el histrión considera que sacar a la luz pública su relación podría desgastarla y finalmente no le dejaría nada positivo. “Este negocio es muy complejo que te demanda mucho, que te absorbe el alma, el corazón, entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, para disfrutarlos, para nosotros”, declaró.

No obstante, Fernando externó su deseo de convertirse próximamente en padre y reveló: “Yo estoy en el proceso… yo soy niñero, yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera”.

Finalmente, el intérprete de 57 años se dijo afortunado de contar con una pareja que lo entiende y lo apoya en su profesión.

“Yo sí creo en el destino, de repente la vida te lleva por otro camino, a veces mi trabajo es bien demandante y difícil, ahora me aguantan y me entienden… es difícil que entiendan la situación, afortunadamente mi mujer me entiende”, señaló.

Comparte