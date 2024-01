Frida Sofía lanza comunicado y aclara su negativa para formar parte de “La Casa de los Famosos”

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

La influencer Frida Sofía emitió un comunicado para revelar el motivo real por el que no accedió a ser una integrante más de la cuarta edición de “La Casa de los Famosos”. La hija de Alejandra Guzmán decidió acabar con las especulaciones y a través de un extenso mensaje, aclaró su negativa para entrar al programa en el que participan artistas como Alfredo Adame o Lupillo Rivera, entre otros.

Photo: ifridag / Instagram

“Como es sabido, la cadena Telemundo me contactó para formar parte del referido programa y, después de diversas pláticas y negociaciones, habíamos llegado a un arreglo para confirmar mi participación; sin embargo, he de informarles que, el motivo por el cual me negué a vincularme contractualmente para dicho fin, atendió a una solicitud de Endemol que tenía como finalidad que la suscrita otorgara mi consentimiento para que, a través de una figura jurídica que existe en Norteamérica, se contratara a una empresa que realizaría una supuesta investigación respecto de todos y cada uno de los aspectos de mi vida privada”, inició Frida.

Y recalcó: “situación que me causó desconcierto, puesto que, si bien es cierto, se me solicitó una autorización para verificar los llamados criminal records, que no son otra cosa más que la investigación de mis antecedentes penales en los Estados Unidos, los cuales no tengo ningún inconveniente en que fueran investigados, no menos cierto es que la figura pública que me propusieron consentir, haría que se realizara una investigación que no tenía ninguna relación con la propuesta comercial que estábamos acordando”.

Al respecto de los rumores sobre su rechazó a participar en el reality, la nieta de Silvia Pinal comentó: “Se habla de mi negativa de realizarme un examen antidoping, lo cual es falso completamente, puesto que, aunque no tendría problema en hacerlo, nunca fue requerido por la productora, dicho examen. También se ha especulado que mi negativa para otorgar consentimiento en la investigación a la que se ha hecho mención anteriormente atendía a que tengo problemas legales en los EE.UU.; lo cual también es falso, puesto que no tengo un solo problema con la justicia, ni en la Unión Americana, ni en México, por lo que toda esa serie de especulaciones no tienen ningún tipo de sustento y únicamente abonan a la desinformación”.

Acto seguido, Frida Sofía subrayó: “Yo sé que, al ser una figura pública, mi vida personal y privada se encuentra sometida a un escrutinio constante, al cual no soy ajena; sin embargo, cuando la productora me pidió otorgar mi consentimiento legal y expreso para que realizaran esa “investigación”, entendí que no se trataba únicamente de un formalismo contractual, sino de una invasión total a mi privacidad; lo que, como comente en líneas anteriores, no era necesaria, ni tenía una relación directa con el acuerdo que se tenía. Ahora bien, el contrato, el cual estuvo siempre sometido a mi consideración y en el que se estaba llegando a acuerdos convenientes para ambas partes, tenía como base legal, la legislación y jurisdicción de las leyes mexicanas, no las estadounidenses. Por ello, cuando me solicitaron otorgar mi consentimiento para lo que ya he mencionado, mi equipo legal se dio a la tarea de investigar respecto de dicha figura legal, la cual no se encuentra contemplada en las leyes y disposiciones mexicanas y, una vez que me informaron los alcances de dicha situación, fue que decidí no vincularme contractualmente con dicha productora”.

Finalmente, la influencer recalcó que su carácter u otra situación distinta no tiene nada que ver con su negativa a participar en la emisión televisiva de Telemundo. “He de decirles que mi decisión no atendió a un exabrupto y mucho menos a condiciones diferentes a las que estoy manifestando en este comunicado, sino a un hecho de dignidad humana y de que se respete mi derecho humano a la privacidad, el cual se encuentra protegido por las leyes mexicanas, tal y como lo han establecido diversos criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por esa y única razón, es que no accedí a firmar el contrato y por tanto, no participar en dicho programa”, remató.

Comparte