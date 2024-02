Galilea Montijo habla de su desmayo en Premios Lo Nuestro y del problema que tuvieron los RBD en la gala.

Comparte

Galilea Montijo explicó los motivos de su recaída de salud previo al inicio de la gala de Premios Lo Nuestro, luego de que surgieran diversos rumores sobre su malestar, e incluso se insinuó que podría tratarse de un embarazo.

Luego de que se dijera que la participación de Montijo estaba en duda y horas más tarde se viera a la conductora desfilando por la alfombra roja del evento junto con su novio Issac Moreno, es la misma titular de Hoy quien habló al respecto y contó:

“No, no fue la ambulancia, fue un cuadro viral, o sea, comencé con una gripa, me sentía muy mal, toda congestionada, y me hicieron prueba de Covid, me acababa de dar, y de ahí se fue al estómago, pero ya sabes, de retortijón, yo dije ‘ya no voy a salir, porque me duele mucho, ya me voy al hospital’, me sentía muy mal y yo para que me sienta mal, déjeme le digo que está cañón, soy bien aguantadora para los dolores”.

Sin embargo, Gali explicó que gracias a las atenciones médicas del lugar pudo recuperarse.

“Ahí mismo hay un equipo de paramédicos, ahí entraron, por eso el otro [Isaac Moreno] estaba con la luz así [alumbrándome], porque no me encontraban las venas, y me picaron como tres veces. Pero terminó entrando por acá el suero para calmarme el dolor y las nauseas que traía, eso fue lo que pasó, pero no fue de irme al hospital ni nada, y por eso pude estar, porque me controlaron el dolor. Pero al otro día que me vuelvo a poner mal”, detalló.

Por otra parte, la artista de 50 años hizo referencia al incidente que sufrieron Christopher Uckermann y Christian Chávez durante la gala, luego de que el primero de ellos denunciara que les asignaron unos lugares que no eran los adecuados para los nominados, y por este motivo decidieron abandonar el evento.

“Les cuento lo del chisme de RBD… yo lo que me enteré, de ahí de producción, que aparte me los encontré muy lindos me los encontré en la alfombra, tipazos, de hecho, ganaron”, inició Galilea.

“No fue ni cosa de la producción de los premios, creo que fue cosa del RP, o sea, a lo que voy es, los boletos que traían, no eran los boletos adecuados para alguien que estaba nominado, y parece que la mesa que ellos tenían, era del otro lado, y ya sabes que allá cuando te paran, o cuando tú llegas, pues la gente de allá tiene otras indicaciones, que es la gente que te va sentando, y así seas Eugenio Derbez, ¿se acuerdan de cuando Eugenio Derbez llegó y alguien no le dio su boleto?, tampoco lo dejaron entrar”, agregó.

Inclusive, Montijo comentó que sufrió una situación similar debido a la seguridad que existe en un evento de esa magnitud. “A mí no me iban a dejar entrar y yo ‘señorita, es que me tengo qué cambiar’, porque ahorita vamos, pues si, pero si no trae su gafete no puede entrar, y hasta que llegó la persona indicada, que es la que te lleva por todos los laberintos, no me dejaron entrar, pero ¿yo quién soy?, los RBD estaban nominados”, detalló.

Luego de que Martha Figueroa les diera la razón a los RBD por irse del lugar para que la persona que tuvo el error estuviera expuesta, Montijo finalmente subrayó: “Cabe aclarar que no fue la gente de la producción, ni la de Premios Lo Nuestro, la gente que está encargada de ti, de RP, que se encarga de sentarse, lo checa desde días antes, ¿dónde van a estar mis artistas sentados?”.

