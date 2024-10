Harris dice estar orgullosa de contar con el apoyo de Bad Bunny y JLO en su campaña.

Share









Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp 28 oct (EFE).- La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, dijo este lunes estar “orgullosa” de contar con el apoyo de artistas como Bad Bunny o Jennifer Lopez, quienes ya le habían expresado su respaldo antes de que en un mitin de Donald Trump se hicieran comentarios racistas sobre Puerto Rico. Archivo. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL “Estoy muy orgullosa de contar con el apoyo de gente como Bad Bunny y Jennifer López y otros que me apoyaban antes de esa tontería de anoche en el Madison Square Garden”, dijo en una breve declaración a la prensa a su llegada al estado de Míchigan. Puerto Rico se ha visto en el foco de la recta final de las elecciones del 5 de noviembre después de que este domingo el comediante Tony Hinchcliffe, telonero en un mitin en Nueva York del expresidente y candidato republicano, la llamara “isla de basura flotante”. Sus palabras provocaron una ola de reacciones de rechazo hacia Trump y de apoyo hacia las propuestas de Harris, entre ellas la de los mencionados artistas y la de otros como Ricky Martin, Luis Fonsi o René Pérez (Residente). Harris destacó este lunes que la gente la apoya porque quieren una presidencia que “levante” a la ciudadanía y no la desprecie, que no llame a Estados Unidos “el cubo de basura” del mundo, tal y como ha dicho Trump en otros eventos recientes. La candidata demócrata anunció justo este domingo su plan para Puerto Rico en un lugar cargado de simbolismo: el barrio de Fairhill en Filadelfia, conocido como “El Centro de Oro”, epicentro de la comunidad boricua desde hace más de medio siglo. Según explicó, su programa incluye la creación de un “grupo de trabajo para las oportunidades de Puerto Rico” en el que participarán el Gobierno federal, el sector privado, organizaciones sin fines de lucro y líderes comunitarios, con el objetivo de promover el crecimiento económico y generar empleos bien remunerados en la isla, especialmente para los jóvenes. Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

