HOMBRE ES RESCATADO CON VIDA DESPUÉS DE ESTAR ENTERRADO CUATRO DÍAS

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Un insólito hecho tuvo lugar en una localidad de Moldavia. Un hombre de 62 años fue rescatado con vida después de permanecer enterrado cuatro días. EN SERIO!

El sujeto fue encontrado mientras las autoridades adelantaban las investigaciones del crimen de una mujer de 76 años hallada sin vida en su propia casa.

En el lugar, los uniformados que atendieron el caso escucharon unos gritos. Intrigados comenzaron a cavar y fue entonces que encontraron al hombre, que estaba consciente y presentaba una herida en el cuello. Fue trasladado a un hospital donde recibió atención médica.

Habría sido enterrado por un joven de 18 años, quien lo amenazó con un cuchillo tras una discusión.

El señalado homicida se encuentra bajo custodia policial.

hch.tv

WORLD’S LARGEST COPROLITE COLLECTION BECOMES ARIZONA ‘POOZEUM’

The owner of the world’s largest collection of fossilized poop is now showing off his collection of dino droppings and other ancient waste at his new Poozeum in Arizona. REALLY!

George Frandsen earned the Guinness World Record for the world’s largest collection of coprolites –the scientific term for fossilized feces– in 2015, with 1,277 fossils that once graced the digestive tracts of ancient animals.

Frandsen turned his collection, which now numbers 8,000 pieces, into a virtual exhibit and took the physical corprolites around to various museums as a touring exhibition for years. He has now opened a permanent Poozeum location in Williams, Ariz.

The Poozeum, billed as “the world’s premier dinosaur poop museum and gift shop,” offers free admission to all visitors.

upi.com

Comparte