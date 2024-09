Comparte

La joven estrella Jenna Ortega, quien fuera protagonista de la nueva versión de “La familia Addams” de Netflix, “Wednesday”, que rápidamente se convirtió en una de las más queridas por los espectadores por la personalidad sarcástica, oscura y brutalmente honesta de su personaje, Jenna, quien cuenta con más de 38 millones de seguidores en Instagram, protagonizó un nuevo papel de terror antes del gran estreno de Beetlejuice Beetlejuice, y es la manera perfecta de prepararse para su próxima película. Pero no llegó en una película, sino en el video musical de la canción de Sabrina Carpenter, “Taste”. En el video musical, Ortega y Carpenter pelean por el mismo “novio amado”, matándose mutuamente varias veces de diversas formas brutales. Al final de la canción, Ortega mata al novio, y ella y Carpenter resuelven su disputa y se hacen amigas.

Mientras el video Taste, sigue acumulando reproducciones en YouTube. El gran estreno de Beetlejuice Beetlejuice, ya llegó y Ortega mostrará una vez más su talento. Beetlejuice, llega después de 38 años, para que Jenna Ortega termine convirtiéndose definitivamente en la Winona Ryder de su generación. En Beetlejuice Beetlejuice, Winona retoma su personaje de Lydia Deetz. Jenna es ahora su hija Astrid, a la que le tocará conjurar esta vez al extra-vagante y psicótico fantasma que inmortalizó Keaton.

UNA ACTRIZ DESTACADA Y UN ÍCONO FENOMENAL DE LA MODA Y DE LA GENERACIÓN Z

De sangre latina Que viene de una familia muy normal

Su papá es un ex sheriff con familia mexicana y su mamá una enfermera de sala de emer-gencias que cuenta con raíces mexicanas y puertorriqueñas.

De los seis hijos, sólo Jenna se interesó por la actuación, de muy chiquita. Y le tocó a su mamá llevarla en auto a los castings en Los Ángeles, casi 5 horas de ida y vuelta desde el valle de Coachella, donde se realiza el famoso festival musical, cerca de Palm Springs.

Aunque no habla un español súper fluido, los criaron bilingües. Su papá les hablaba en inglés, su mamá en español.

Ortega no apareció de la nada. Comenzó como actriz infantil en Disney Channel, interpretó la versión joven de Jane en la serie de CW “Jane the Virgin”. Logró su gran avance actoral al protagonizar la serie Stuck in the Middle, en donde interpretó a Harley Diaz, personaje por el cual ganó un Imagen Award. Luego protagonizó las franquicias de terror “Scream” y “X”. Otros de sus primeros trabajos reconocidos incluyen su interpretación como Ellie Alves en la segunda temporada de la serie de género thriller You, fue una de las protagonistas de la película familiar Yes Day, ambas producciones de la compañía Netflix. Su protagónico como Wednesday Addams en la comedia de horror Wednesday (2022), le valió no-minaciones a un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores.

Hoy, esta joven de 21 años se roba miradas en nuestra portada.

