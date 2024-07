Comparte

José Armando Ronstadt Lunes a Viernes – 10 p.m. / 9 p.m. tiempo del centro. Solo por EstrellaTV

José Armando Ronstadt nacido en Nogales, Sonora, México y graduado de Arizona State University es uno de los comunicadores con más credibilidad del panorama latino en los Estados Unidos, y para EstrellaTV es un gran honor tenerlo todos los días en contacto con nuestro amplio auditorio. Con más de 40 años de carrera periodística, y ganador de todos los premios por su brillante carrera, siempre está abierto para nuevas historias, nuevas narrativas y nuevas propuestas de comunicación.

Aunque su apellido es ligeramente difícil de escribir y de pronunciar, muchos lo conocemos también, por la popularidad de la artista Linda Ronstadt, de quien es familiar cercano.

Con un estilo periodístico directo y claro, Ronstadt habla siempre con la verdad; objetivo y amable, José Armando Ronstadt ha estudiado como muy pocos el fenómeno migratorio en los Estados Unidos, alzando la voz con fuerza ante las injusticias políticas en contra de los hispanoparlantes en este país tan generoso.

José Armando es el primer reportero hispano en ser reconocido por la Asociación de Noticias de Radio y Televisión del Sur de California (RTNA) con el “Premio a la Trayectoria – Life Time Achievement Award” 2011. En el 2010, La Coalición de Medios Hispanos también otorgó al Sr. Ronstadt el “Premio a la Trayectoria”.

En una reciente entrevista, José Armando Ronstadt ha dicho: “Lo que la cadena Estrella News ha decidido es tomar una postura en pro de las comunidades migrantes y desmitificar las falsedades con las que tratan de dibujar a nuestra gente; estamos contentos porque nuestra voz ya se puede escuchar no solo en TV sino a través de las plataformas de Estrella TV, y estamos para aclarar lo que se divulga en nuestra contra; la gran verdad de los migrantes es que no somos ladrones, no somos traficantes, y sí contribuimos de todas las maneras posibles para el progreso de nuestras ciudades; tenemos una historia muy rica y una presencia cultural 100% palpable desde principios del siglo pasado, y en nuestros noticieros incluimos reportajes especiales sobre lo que pasa en la frontera, las historias humanas de nuestros trabajadores, y evidenciamos a los promotores de la retórica anti-emigrante en este país.

Por razones electoreras, nos han tomado como conejillo de indias, y nos culpan de los males del estado, han tratado de legitimizar formas negativas de ataque para los que llegamos de otros países; claro, hay latinos que quieren cerrar la puerta a los que vienen atrás, pero en EstrellaTV promovemos las contribuciones positivas.

En nuestros estudios, hemos tenido a grandes personas como la legendaria defensora de movimientos campesinos Dolores Huerta y hemos dado foro a todos los que reportan abusos sociales y laborales”.

