Julio César Chávez Jr. queda libre de cargos en Estados Unidos, pero debe cumplir importante condición.

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Julio César Chávez Jr. informó que el juez de Los Ángeles que llevaba su caso decidió retirarle los cargos por posesión ilegal de armas, tras admitir la moción de desvío por salud mental que fue solicitada por sus abogados.

Foto: AGENCIA MEXICO

Al salir de la audiencia, el pugilista dijo a medios como Ventaneando que se encuentra muy feliz con esta decisión, además de que está dispuesto a someterse la única condición que le impuso la corte para obtener su libertad.

“Me siento muy bien, muy contento, porque se aprobó lo que habían intentado hacer y es más fácil para mí, porque lo único que me pide el juez es que esté limpio. Es algo que yo también quiero”, expresó el primogénito de Julio César Chávez.

“Ahorita ya me dieron chance de poder vivir en mi casa. Estoy en mi casa, voy a lo que me dicen: una o dos juntas por semana y ya. Mi vida está en normalidad, simplemente (…) lo que veo es que quieren que esté limpio, es lo único que se me pide”, añadió.

En la emisión de espectáculos también se notificó que será el próximo 15 de octubre cuando el deportista deberá asistir a una audiencia de seguimiento para constatar que sigue acudiendo al programa de rehabilitación de salud mental.

“Dos años que yo tengo que estar haciendo mi antidoping, no sé cada qué tanto y estar en mi casa y mantenerme limpio”, recalcó Chávez Jr. al respecto.

Sobre su vida profesional, Julio César Chávez Jr. confirmó que será en los próximos meses cuando vuelva a subir al cuadrilátero para enfrentar a Darren Till.

“Estaba para el 20 de julio en la pelea de Mike Tyson y Jake Paul, pero se enfermó Tyson y se pospuso para noviembre. Tengo más tiempo para entrenar, no sé si pueda pelear antes, si pueda pelear en México”, dijo a su salida de la corte.

A inicios de este 2024 Chávez Jr. fue detenido en su residencia de Los Ángeles por posesión sin permiso de artefactos que pueden causar daño. Tras un breve lapso en prisión, el boxeador pagó una fianza para seguir su proceso en libertad.

Además de la fianza, el juez del caso le ordenó ingresar de manera inmediata a una clínica de rehabilitación para tratar su dependencia a sustancias, por lo que luego de casi seis meses del caso, es que el boxeador obtuvo esta resolución a su favor.

Comparte