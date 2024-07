Kate del Castillo revela el motivo por el que no llegará al altar con Edgar Bahena

Comparte

La actriz Kate del Castillo decidió acabar con las especulaciones sobre sus planes en el terreno amoroso, ante los constantes rumores de boda con su novio Edgar Bahena.

Debido a que el pasado mes de junio la pareja celebró tres años de relación, Kate confesó que tiene dos importantes razones para no casarse con el director de fotografía.

“¡Ay, no! ya sería ridículo a mi edad casarme…”, expresó con una gran sonrisa la protagonista de la exitosa serie “La Reina del Sur”.

Asimismo, durante el homenaje sorpresa que le preparó a su papá, Eric del Castillo, con motivo de su cumpleaños número 90, la actriz de 51 años dijo a la prensa:

“No, déjate mi edad, ya tantas bodas, no, ya no, ya no (quiero casarme)”.

Por otra parte, la estrella de la pantalla chica se refirió sobre la salud de su padre, y su temor a vivir lejos de él, luego de que se informara que don Eric estaba a punto de ser intervenido quirúrgicamente por algunos dolores en su espalda.

“Siempre estoy pendiente. Mi papá es el primero que me dice ‘sigue tus sueños y haz lo que tengas que hacer’. No me desentiendo de mi familia para nada”, declaró.

Por último, Kate del Castillo recalcó: “todos tenemos miedo de que nos pase cualquier cosa, yo también estoy sola allá, mi familia está acá. También tengo miedo de que me pase algo y esté lejos de mi familia, pero si vivimos con miedo no podemos seguir adelante”.

