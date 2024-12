La Fundación ‘San Diego Zoo Wildlife Alliance’ participará en el 136º Desfile de las Rosas®

Comparte

La Fundación es conocida por tener carrozas impresionantes y recibió los máximos honores en 2024 con el premio ‘Sweepstakes Award’

Por cuarto año consecutivo, la fundación ‘San Diego Zoo Wildlife Alliance’ se asociará con el Torneo de las Rosas de Pasadena® y participará en el 136º Desfile de las Rosas® presentado por Honda el día de Año Nuevo. El tema del Torneo de las Rosas de Pasadena de 2025, “El mejor día de la historia”, celebrará los mejores momentos de la vida. Cada visita al mundialmente famoso San Diego Zoo está llena de experiencias únicas en la vida, que culminan en “el mejor día de la historia” para millones de visitantes cada año. La fundación se distingue por sus carrozas impresionantes año con año y en 2024 recibió los máximos honores con el Premio ‘Sweepstakes Award’, otorgado a la carroza más hermosa.

La carroza del desfile de la ‘San Diego Zoo Wildlife Alliance’ transportará a los espectadores a través de los magníficos ecosistemas de Asia: desde las brumosas montañas del suroeste de China, hasta los densos sotobosques de bambú del Himalaya y los bosques tropicales de Malasia. La fundación trabaja junto con socios de conservación en ocho centros regionales de conservación alrededor del mundo. Su trabajo en el centro de conservación de Asia se centra en especies clave, como los pandas y los tigres.

La carroza contará con complejos diseños de Yun Chuan (yoon chu-an) y Xin Bao (sing bao), la pareja de pandas gigantes que hizo su debut público en el San Diego Zoo el 8 de agosto de 2024, declarado como el “Día del Panda de California” por el gobernador Gavin Newsom. Yun Chuan, un macho de cinco años, y Xin Bao, una hembra de cuatro, son los primeros pandas que ingresan a los Estados Unidos en 21 años.

“Los pandas gigantes tienen una capacidad extraordinaria para unirnos”, afirmó Paul A. Baribault, presidente y director ejecutivo de la San Diego Zoo Wildlife Alliance. “La presencia simbólica de Yun Chuan y Xin Bao en el Desfile de las Rosas, una tradición histórica de Año Nuevo, celebra el poder de la naturaleza y la conservación como fuerza unificadora”.

Los queridos pandas rojos del Zoológico de San Diego, Lucas y Adira, también estarán presentes en la carroza del próximo año, que reproducirá sus animados juegos mientras se balancean entre las copas de los árboles. Los espectadores también disfrutarán de la reverencia real de Connor, el tigre malayo.

Cada elemento diseñado cuidadosamente para representar a estas especies clave cobrará vida con plantas fascinantes y una deslumbrante variedad de flores. El mundialmente famoso Zoológico de San Diego y el Safari Park en Escondido California son instituciones zoológicas líderes y jardines botánicos orgullosamente acreditados. La San Diego Zoo Wildlife Alliance aprovecha sus propios equipos de horticultura para cultivar plantas que se puedan usar en sus carrozas, incluido, sobre todo, el bambú que se exhibirá este año.

La carroza de 2024 de la San Diego Zoo Wildlife Alliance, con el tema “Comenzó con un rugido”, celebró los 107 años de historia del Zoológico de San Diego y recibió los máximos honores. Su carroza de 2023, con el tema “Celebrando 50 años de conservación” en honor al 50.° aniversario del San Diego Zoo Safari Park, recibió el premio de animación por el mejor uso de animación.

Acerca de San Diego Zoo Wildlife Alliance

San Diego Zoo Wildlife Alliance es una organización sin fines de lucro líder en conservación, que inspira pasión por la naturaleza y colaboración para un mundo más sustentable. La Alianza apoya la ciencia de conservación innovadora a través de asociaciones globales y esfuerzos pioneros en el mundialmente famoso Zoológico de San Diego y el Parque Safari del Zoológico de San Diego, ambas instituciones zoológicas líderes y jardines botánicos acreditados. A través de la experiencia en el cuidado de la vida silvestre, la ciencia de vanguardia y la colaboración continua, más de 44 especies en peligro de extinción han sido reintroducidas en sus hábitats naturales. La Alianza llega a más de mil millones de personas anualmente a través de sus dos parques de conservación y canales de medios en 150 países, incluido el programa de televisión San Diego Zoo Wildlife Explorers, disponible en hospitales de niños en 14 países. Los aliados de la vida silvestre (miembros, donantes e invitados) son responsables del éxito.

About the Pasadena Tournament of Roses® and Rose Parade® presented by Honda

The Pasadena Tournament of Roses® is a volunteer organization that hosts America’s New Year Celebration® with the Rose Parade® presented by Honda, the Rose Bowl Game® presented by Prudential and a variety of accompanying events. The Association’s 935 Members supply more than 80,000 volunteer hours, which will drive the success of the 136th Rose Parade, themed “Best Day Ever!,”on Wednesday, January 1, 2025, followed by the College Football Playoff Quarterfinal at the 111th Rose Bowl Game presented by Prudential. Visit www.tournamentofroses.com, like us on Facebook and follow us on Instagram and YouTube.

