Laura León continúa con sus planes de boda tras descubrir que su novio se viste de mujer.

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Laura León, reconocida actriz y cantante, aseguró ante distintos medios de comunicación que sus planes de boda siguen en pie, luego de revelar que su pareja apareció vestido de mujer en una fiesta.

Foto: Agencia México

A pesar de que en días pasados la protagonista de telenovelas como “Dos mujeres, un camino” confesó que había concluido este romance, en esta ocasión comentó que su compromiso matrimonial continúa.

“Fíjate que no se canceló, yo tengo tres años con él y es una amorosa persona, divino, lo quiero muchísimo”, dijo la artista de 71 años a medios como Sale el Sol.

Sobre lo que sucedió el día que su prometido portó ropa femenina, Laura relató: “uno de sus amigos le prestó el yate, y mis nietas también invitaron a sus amiguitos (…) dejaron un vape, pero creo que el vape (…) tenía algo porque eso fue enloquecedor (…) y de repente me salió con vestido blanco precioso, y bailamos y estuvimos felices, y a mí no me interesa”.

De la misma manera, la intérprete conocida como “La Tesorito” recalcó que no le importa lo que pueda decir la gente sobre esta situación.

“Yo estoy feliz con él, no puedo ir a ningún lado a comprar un kilo de felicidad, de estabilidad, de lo que él me da. Tesoritos, a mí me vale madre si se viste de mujer o de lo que él quiera (…) y ahora lo quiero más”, manifestó.

Por último, la estrella que regresará al teatro con la obra ‘Perfume de gardenia’ declaró que incluso no descarta prestarle toda su ropa a su futuro esposo.

“De lo que quiera, de lo que quería, me hace feliz, es un hombre culto, espléndido, simpático, bailador, cantador… cuando quieras tienes todo mi vestuario a tus órdenes mi vida… ¡claro!”, remató.

Comparte