LECTURA FUENTE DEL SABER

¡Qué tiempos aquellos cuando los padres les leían a sus hijos y sabían hacer interesante la lectura de un libro o contar un cuento!… Hoy cuando mucho los papás acompañan al hijo viendo, o jugando con ellos, un videojuego. Ya son pocos los padres que dejan a sus hijos la herencia del gusto por la lectura… Ya no hay padres que lean a sus hijos… Ya no hay padres que lean… Ya no hay padres… Ya no hay… Ya…Ya no le sigo, porque lo que te quiero decir es que así como se nos va perdiendo el arte de la conversación también se nos va perdiendo el gusto por la lectura, y en gran parte se debe a que no sabemos leer. Nomás de oírnos se nos quitan las ganas de seguir leyendo. Me ha tocado oír gente que se ponen a leer mis escritos enfrente de mí… y la mera verdad, me da tristeza no poder escribir de una manera que cualquiera leyera y entendiera lo que en realidad quise decir. Quisiera que mis escritos gritaran y se defendieran cuando algún mal lector los arruina brincando comas y haciendo pausas donde no hay, y hasta pronunciando mal las palabras… y algunos se ríen donde la cosa es seria y no se ríen cuando digo un chiste… ¿será que…? He oído a varios, no sólo a uno, y no nomás leyendo lo mío, también leyendo a buenos escritores y el resultado es el mismo… y la conclusión es la misma… ¡No sabemos leer! ¿Con qué gusto sus hijos iban a oír una lectura desabrida?… para dormirlos sí puede servir.

Empieza por leer buenos escritores para que aprendas a leer bien. Aquí puedes practicar, pero algunos dicen que a mí no se me entiende, que aviento muchas manganas, que tiro muchas redes, que se enredan con mis adjetivos, que se tropiezan con mis adverbios y que se pierden en los laberintos de mis frases incisivas. De manera que si juntas un mal escritor como yo…viznando y un mal lector, como tú…comprenderás… mejor, ¡apaga la luz y vámonos… Pero, espera un momento. La lectura no se acabará. Una señal de esperanza es que se siguen organizando ‘Ferias del libro’ en diferentes ciudades del mundo y todas se ven concurridas, porque la lectura sigue siendo la gran Fuente del Saber. La más asequible, la mejor, y por eso El Aviso lleva 38 años promoviendo la lectura en nuestra comunidad y con tu apoyo lo seguiremos haciendo. Despierta en tus hijos el amor a la lectura poniéndoles el ejemplo.

