Lucero denuncia fraude a través de la Inteligencia Artificial.

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

La cantante y actriz Lucero preocupó a sus seguidores y medio artístico luego de que en redes sociales se viralizaran las imágenes en las que presuntamente revelaba que estaba enfrentando una enfermedad.

Photo: Ventas Agencia México

En un reciente comunicado, la intérprete de “Veleta” desmintió categóricamente los rumores sobre su supuesta crisis de salud y denunció que el clip fue creado con IA.

“Público en general, comunicadores, reporteros, influencers, seguidores y amigos. Quiero informarles que está circulando en redes sociales un video en el que se afirma que supuestamente padezco una enfermedad. Y que me la curé con los medicamentos de un doctor (…) dicho video fue creado con inteligencia artificial y no refleja para nada la realidad”, denunció la ex de Mijares.

De la misma manera, la artista de 54 años expresó su inquietud por el uso indebido de estos métodos para crear y divulgar una situación inexistente. “Es muy delicado y preocupante que se utilicen estas tecnologías para difundir información falsa”, manifestó.

Conjuntamente, la madre de Lucerito Mijares solicitó: “Les pido que no consuman ni compartan este tipo de contenido y que verifiquen siempre la veracidad de las noticias antes de creer en ellas”.

En este sentido, Lucero recalcó que cualquier información relevante será comunicada exclusivamente por sus cuentas en Internet. “Cuando tenga algo que comunicar en torno a mi salud, marcas y proyectos o cualquier otro tema, lo haré como siempre desde mis redes sociales oficiales”, aseguró.

Finalmente, Lucero reconoció a sus seguidores por su preocupación y respaldo en esta delicada situación. “Gracias por su comprensión y apoyo. Con mucho cariño, Lucero”, concluyó.

Comparte