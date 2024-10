Lupillo Rivera opina sobre la caída de Belinda y el encuentro de Chiquis Rivera con su padre en la cárcel.

Comparte

Foto: Agencia México

Lupillo Rivera, conocido por su franqueza, compartió recientemente sus pensamientos sobre dos temas que han dado de qué hablar: la caída de Belinda en una pasarela y el gesto de su sobrina Chiquis Rivera al visitar a su padre, Trigo Marín, en prisión.

El cantante fue cuestionado sobre el incidente que Belinda sufrió durante un desfile de moda, hecho que se viralizó en redes sociales, pero lejos de criticar, Lupillo aprovechó para destacar el profesionalismo de la cantante. “Sí, sí, mire ahí, un post ahí, pero pues, le mando las mejores energías siempre, tú sabes, ¿no?”, comentó en tono optimista. Rivera también elogió la manera en que Belinda manejó la situación: “El show tenía que continuar y se levantó como toda una profesional y la felicité”, expresó, resaltando la actitud que mostró la artista tras su caída.

Foto: Agencia México

En otro tema, Lupillo habló de su sobrina Chiquis Rivera, quien recientemente visitó a su padre, Trigo Marín, en prisión, donde cumple una condena por abusar sexualmente de sus hijas y de Rosie Rivera, la hermana menor de Jenni. El gesto de Chiquis no pasó desapercibido para su tío, quien no dudó en felicitarla públicamente. “Ah, no, la felicité yo ahí en el post, la felicité. Pues, está, ahora sí que, dándole los ejemplos a nosotros los adultos”, comentó con admiración. Rivera reconoció la valentía de su sobrina al enfrentar una situación tan delicada, agregando que fue un acto significativo no solo para ella, sino también para su familia. “Es un valor muy grande el que tiene, la felicito”, añadió, destacando el coraje de Chiquis al tomar esta decisión.

Lupillo también mencionó que no solo Chiquis mostró su fortaleza, sino que su hermana Jacqie Rivera también estuvo presente en esta situación. “Qué bueno que tiene ese valor tanto ella y Jacqie, ¿no? Porque también Jacqie anduvo ahí”, expresó, reconociendo el apoyo mutuo entre las hermanas en un momento tan personal y difícil.

Finalmente, Lupillo aclaró que mantiene una buena relación con los hijos de Jenni Rivera, a pesar de algunas especulaciones recientes sobre posibles tensiones en la familia. “No, no, ellos, ellos, tenemos una relación muy bien, como te digo, con ellos y, no, nunca me preguntaron nada”, explicó, desmintiendo rumores sobre problemas relacionados con el dinero.

Con estas declaraciones, Lupillo Rivera reafirma su cercanía con su familia y su admiración por las decisiones valientes que han tomado sus seres queridos, mientras continúa apoyando a algunas de sus exparejas como Belinda.

