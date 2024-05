MUJER TRATA DE COBRAR UN PRÉSTAMO CON EL CADÁVER DE SU TÍO

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

La policía brasileña detuvo a una mujer tras intentar cobrar dinero de la cuenta de su tío. Una estafa más habitual de lo que parece, pero en este caso, la mujer acudió con el cadáver de su tío al banco. EN SERIO!

En el video se observa a la mujer con su tío muerto en una silla de ruedas. Según el testimonio de los empleados, intentaba cobrar un préstamo de más de 6.000 dólares y su tío tenía que firmar una serie de documentos.

Como se aprecia en el vídeo, la mujer tenía que sostener la cabeza del hombre en todo momento.

“Si no firmas no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Firma aquí y no me des más dolores de cabeza”, comentó la mujer.

Ante la extraña situación, los trabajadores del banco llamaron a las autoridades.

Al llegar los agentes y los servicios de emergencia confirmaron que el hombre, de 68 años, había fallecido. La mujer fue detenida por la Policía.

diariocritico.com

‘PANDAS’ AT CHINESE ZOO ARE CHOW CHOW DOGS IN DISGUISE

A Chinese zoo is being criticized online after visitors complained the animals in a “panda” exhibit aren’t bears at all — they’re painted chow chow dogs. REALLY!

Visitors to the Taizhou Zoo in Jiangsu Province said they were surprised to discover the so-called “panda dogs” that went on display are dogs with their fur trimmed and dyed to closely resemble the iconic Chinese bears.

A zoo spokesman explained the zoo put the dogs on display because it does not have any resident pandas, but he denied the fur dying process was in any way dangerous or harmful to the canines.

A zoo employee told state-run media outlet The Global Times that the “panda dogs” aren’t meant to be deceptive, as a sign posted at the enclosure explains they are chow chows in disguise.

upi.com

Comparte