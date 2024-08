Niegan que Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel se estén repartiendo la herencia de Silvia Pinal.

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

En las últimas horas ha trascendido que tanto Alejandra Guzmán como Sylvia Pasquel decidieron dejar atrás sus diferencias y unirse para crear la Fundación Silvia Pinal con la finalidad de evadir impuestos o de algunos intereses económicos de la familia.

Foto: Agencia México

Luego de que el publirrelacionista Emilio Morales confesara en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que el objetivo de las famosas es quedarse con los bienes de Silvia Pinal, es Iván Cochegrus, íntimo amigo de la artista de más de 90 años, quien negó tajantemente esta situación.

“Para empezar, los bienes de la señora y su herencia de la señora no tiene nada que ver con la fundación, y no puedes tú a través de una Asociación Civil meter bienes que estén en una disputa heredable en un futuro”, dijo el productor.

En alusión a las especulaciones con respecto a que el mencionado patronato se creó como estrategia para auto heredarse la pintura que le hizo Diego Rivera a la presentadora de televisión, valuada en 3 millones de dólares, Iván replicó:

“La Asociación Rafael Banquells sigue en funciones, pero sus hijas deciden en un determinado momento hacer la Fundación Silvia Pinal, pero no es ni para evadir impuestos, no es para el uso personal de Alejandra, no es para el uso personal de Silvita, no es porque se va a meter el cuadro de la señora Silvia Pinal y porque ya le están quitando a la señora su herencia”.

En la entrevista con Ana María Alvarado, Cochegrus también dijo desconocer que Efigenia Ramos se haya aprovechado de su labor como asistente de la matriarca de la dinastía Pinal para obtener algunos beneficios económicos.

Comparte