No Kid Hungry comparte recursos para alimentar a sus niños este verano, incluyendo un beneficio permanente para comprar alimentos.

18 de junio – Todos podemos pasar por momentos difíciles. El aumento de los precios de los alimentos ha sido un gran golpe para las familias, lo que ha exacerbado el hambre infantil en todo el país. Además, durante el verano millones de niños pierden el acceso a las comidas escolares de las que dependen, convirtiéndola en la época del año con más hambre. Sin embargo, hay beneficios que pueden ayudar a su familia.

A continuación, cinco beneficios disponibles para ayudar a que sus hijos reciban la nutrición que necesitan para que tengan un verano feliz y saludable:

1. EBT de verano. El EBT de verano es un nuevo beneficio permanente que ofrece a las familias elegibles $120 por cada niño de edad escolar para comprar alimentos durante el verano. Este beneficio conocido como el EBT de verano o Sun Bucks, está siendo implementado en casi todo el país. Todas las familias elegibles pueden recibir dicho beneficio independientemente de su estatus migratorio y sin afectar sus procesos migratorios. El EBT de verano facilita a los padres la compra de alimentos para sus hijos a través de una tarjeta de débito que se puede gastar en supermercados y tiendas locales. Las familias pueden visitar NoKidHungry.org/Beneficios para obtener más información sobre los requisitos y la aplicación del EBT de verano.

2. Comida gratuita por escuelas locales y grupos comunitarios. Los programas gratuitos de comidas de verano, administrados por escuelas locales y grupos comunitarios, están disponibles y abiertos para niños o adolescentes menor de 18 años, independientemente de su estatus migratorio. No es necesario presentar una solicitud ni ninguna otra información. Para ayudar a las familias a encontrar estas comidas gratuitas de verano en su comunidad No Kid Hungry ha activado su servicio bilingüe de búsqueda de comidas. Las familias pueden acceder esta información enviando un mensaje de texto con “COMIDA” al 304-304, o a través de WhatsApp en el sitio comidasdeverano.org.

3. Comidas a domicilio o para llevar (Sun Meals To Go). Este nuevo programa ofrece servicios de entrega a domicilio y recogida de comidas en las comunidades rurales en lugar de exigir que los niños se desplacen a las escuelas, bibliotecas y centros comunitarios donde se sirven las comidas. Si usted vive en una comunidad rural y le resulta difícil acceder a sitios que ofrecen comidas gratuitas, es posible que pueda recoger comidas de verano o comidas de entrega a domicilio sin costo alguno y no necesita presentar una solicitud. Utilice el servicio de buscador de No Kid Hungry https://impact.nokidhungry.org/es/encuentra-comidas-gratis para ver donde puede recoger comidas. Para obtener información sobre opciones de entrega, comuníquese con su escuela local o banco de alimentos en su área.

4. SNAP. El Programa suplementario de asistencia nutricional(SNAP, por sus siglas en inglés, antes conocido como cupones de alimentos) proporciona beneficios mensuales en una tarjeta electrónica. Los beneficios pueden ascender hasta $973 al mes para una familia de cuatro miembros, y están disponibles para cualquier ciudadano estadounidense y algunos no ciudadanos que se encuentren legalmente en el país y que cumplan con los requisitos. Para calificar a SNAP, los ingresos de su hogar tienen que estar por debajo de una cierta cantidad basada en los requisitos de su estado. Solicitar y recibir SNAP no tendrá consecuencias de inmigración para quienes lo soliciten ni para sus familias. Haga clic aquípara obtener más información sobre como solicitar SNAP en donde vive.

5. Alimentos para mujeres embarazadas y familias con bebés y niños pequeños. El Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC, por sus siglas en inglés) proporciona alimentos, educación y apoyo a las mujeres embarazadas o que han dado a luz recientemente, a los cuidadores, a los bebés y a los niños de hasta 5 años. WIC brinda alimentos nutritivos basados en las necesidades nutricionales, como productos lácteos, frutas y vegetales, cereales integrales, comida y formula para bebés. Los beneficios están disponibles en una tarjeta electrónica y se utilizan para comprar alimentos en las tiendas WIC autorizadas. Para ver si usted es elegible para recibir WIC haga clic aquí. Para solicitar WIC, debe concertar una cita con su proveedor local. Encuentre su proveedor local de WIC visitando: https://www.signupwic.com/

Ningún niño debería pasar hambre en Estados Unidos. Pero millones de niños en los Estados Unidos viven con hambre. No Kid Hungry está trabajando para terminar con el hambre infantil al ayudar a lanzar y mejorar programas que brindan a todos los niños los alimentos saludables que necesitan para prosperar. No Kid Hungry es una campaña de Share Our Strength, una organización comprometida a acabar con el hambre y la pobreza. Únase a nosotros en NoKidHungry.org.

