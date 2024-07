Paul reacciona al chiste de Mario Bezares sobre Paco Stanley en La casa de los famosos México.

Comparte

Mario Bezares y Paola Durante se reencontraron en la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México”, quienes por varios años estuvieron en el ojo del huracán por su presunta participación en el asesinato de Paco Stanley.

Durante los primeros días de este reality, Bezares realizó la broma de su huida al baño, en referencia al asesinato del conductor de televisión, por lo que Paul Stanley, fue cuestionado por la prensa que lo esperaba a las afueras de Televisa San Ángel sobre esta situación.

“¿Te digo algo?… no lo estoy viendo”, expresó el presentador de Hoy a medios como De Primera Mano.

Pero cuando un reportero hizo referencia directa a la mofa de Mario, Paul respondió: “bueno, ¿qué te digo?, ya van 25 años, ahora estoy en otra etapa de mi vida, y no le presto atención a esas cosas (…) la neta que les vaya bien”.

Y reiterando que no tenía nada qué decir sobre el chiste, el conductor de televisión que en breve debutará como padre, manifestó: “No, sin comentarios”.

Finalmente, Paul explicó que el proceso contra la plataforma que realizó la bioserie no autorizada sobre el asesinato de su padre continúa, aunque no bajo la defensa legal del abogado Guillermo Pous.

“No, ya no trabajamos con él, todavía estamos en pláticas, no he hablado con mi hermano cómo hemos avanzado en eso, pero seguramente ya ellos han trabajado en eso”, explicó Paul sin confirmar si la denuncia será por difamación o por el uso de la imagen de Paco Stanley.

