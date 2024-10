Prime Video revela las primeras imágenes y fecha de estreno de The Sticky, inspirada en el gran robo de miel de maple en Canadá.

Comparte

Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

“The Sticky” Ep105 ©Photo: Jan Thijs 2023

Protagonizada por Margo Martindale, Chris Diamantopoulos y Guillaume Cyr, con la participación especial de Jamie Lee Curtis, ganadora del Oscar y Emmy.

Los seis episodios de The Sticky se estrenarán a nivel mundial el 6 de diciembre en Prime Video.

Toronto, Canadá—9 de octubre del 2024—Prime Video reveló las primeras imágenes de The Sticky, una comedia oscura y de ritmo rápido, inspirada en la historia real conocida como “El Gran Robo de Miel de Maple Canadiense”. De las cabezas creativas Ed Herro y Brian Donovan, la serie sigue a Ruth Landry (interpretada por la multi-ganadora del Emmy, Margo Martindale), una ruda agricultora de miel de maple de mediana edad que vuelve al crimen cuando las autoridades burocráticas amenazan con quitarle todo lo que ama. Se une a un mafioso bostoniano de temperamento explosivo (Chris Diamantopoulos) y a un guardia de seguridad franco-canadiense de carácter apacible (Guillaume Cyr) para llevar a cabo un robo millonario del excedente de miel de maple de Quebec. La ganadora del Oscar y Emmy, Jamie Lee Curtis, también aparece como estrella invitada en la serie, además de ser productora ejecutiva. The Sticky se estrena el 6 de diciembre exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

“The Sticky” Ep106 ©Photo: Jan Thijs 2023

Inspirada en un robo real que acaparó titulares internacionales en 2012, en el que se robaron más de 18 millones de dólares en miel de maple de las reservas nacionales de Quebec, The Sticky combina momentos de humor ocasionados por el choque cultural, emociones que mantienen al espectador al borde el asiento y un drama conmovedor.

The Sticky es producida por Blumhouse Television, Comet Pictures de Jamie Lee Curtis, Megamix de Jonathan Levine y Sphere Media. Los creadores, productores ejecutivos, cabezas creativas y guionistas son Brian Donovan y Ed Herro; los productores ejecutivos Jonathan Levine y Gillian Bohrer de Megamix; Jamie Lee Curtis de Comet Pictures; Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold y Chris Dickie de Blumhouse Television; y Michael Dowse. Lauren Grant se desempeña como co-productora ejecutiva. Los productores asociados incluyen a Josée Vallée y Bruno Dubé de Sphere Media, Inc., y a Russell Goldman de Comet Pictures.

La serie se une a la lista de series y películas canadienses Amazon Original, que incluye la ganadora del People’s Choice Documentary Award en TIFF 2024; The Tragically Hip: No Dress Rehearsal, ganadora del People’s Choice Documentary Award en TIFF 2023 y del Canadian Screen Award; Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe, así como Luxe Listings: Toronto, LOL: Qui rira le dernier?, Three Pines, Saving Sakic, All or Nothing: Toronto Maple Leafs, The Kids in the Hall, The Lake, LOL: Last One Laughing Canada, y The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith.

Desde 2015, Amazon MGM Studios, así como MGM Television y MGM+ Studios, han encargado más de 40 series y películas que se han filmado en Canadá, incluyendo The Boys, Gen V, Reacher, y The Handmaid’s Tale en Ontario; Fargo y Billy The Kid en Alberta; The Man in the High Castle y Upload en Columbia Británica; Tales from the Loop en Manitoba; así como partes de Tom Clancy’s Jack Ryan y The Voyeurs en Quebec.

“The Sticky” Day 09 S1_Ep101 ©Photo: Jan Thijs 2023

Comparte