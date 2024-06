¿Qué hacen nuestros hijos en vacaciones de verano?

Comparte

Tal vez te preguntes qué hacen tus hijos en vacaciones, cuál es la mejor forma de divertirlos durante el verano y especialmente cuando nosotros estamos trabajando. Actividades para cuando están solos en casa, sitios a donde pueden ir mientras nosotros trabajamos y un montón de recomendaciones más para que tus hijos no se aburran estas vacaciones.

HIJOS SOLOS EN CASA

Lógicamente, podemos dejar a nuestros hijos solos en casa en verano si ya son lo suficientemente mayores. No vamos a dejar un niño de cuatro o cinco años, pero sí uno un poco más mayor (a partir de los nueve años), especialmente si hay preadolescentes o adolescentes en casa.

Debemos tener en cuenta que necesitamos establecer unas normas muy claras y que, en caso de ser incumplidas, tendrán el castigo correspondiente. Cada uno sabe mejor que nadie cuáles son las normas, pero algunas muy básicas incluyen no abrir la puerta a extraños, o no salir de casa sin pedir permiso. Luego, el resto de las normas las pones tú.

También es necesario dejar a mano las cosas que puedan necesitar en caso de algún problema: una lista de números de teléfono en los que se incluya la emergencia médica y los trabajos de los padres; un botiquín de primeros auxilios, la comida preparada y servida si los niños son pequeños, juguetes y juegos a disponibilidad.

Lo ideal es que durante el tiempo que pasen solos tengan suficientes cosas con las que entretenerse, por eso es especialmente importante que tengan a manos juegos, juguetes, la computadora, televisión. También debemos tener en cuenta si queremos que traigan invitados cuando están solos -especialmente si son adolescentes-.

ACTIVIDADES QUE PUEDEN HACER LOS NIÑOS

Si no quieres dejarlos solos en casa, tienes la opción de llevarlos a una guardería o escuela de verano, con algún familiar o amigo. Sin embargo, si no te da el presupuesto y no quieres aprovecharte de la generosidad de tus seres queridos, puede que te sirvan algunas ideas de cosas que pueden hacer los pequeños:

Ir a un Club Deportivo : Allí los niños pueden relacionarse con otros pequeños de su edad, practicar deportes y pasar el día. Muchos clubes tienen también un sitio donde comer y otras actividades recreativas para los más pequeños, por lo que perfectamente pueden pasar una buena parte del día allí.

Actividades Curriculares : Puede que no sea lo más divertido para los pequeños, pero hay un montón de sitios que tienen actividades educativas diversas, combinadas con juegos y tiempos de estudio para que los niños aprendan un montón de cosas nuevas. Desde museos, acuarios, zoológicos y otros son una buena opción para mantenerlos entretenidos durante todo el día.

Día en la Piscina : En algunos países hay piscinas públicas en un predio verde que permiten que los pequeños estén allí todo el día. Prepara los bolsos, un almuerzo rápido y divertido y déjalos que pasen el día. No te olvides del protector solar.

Campamento : Si tus hijos son de los que les gusta la aventura, puede que quieras optar por los Boy Scouts o algún otro grupo que permita irse de campamento y hacer un montón de tareas en la naturaleza -y también para ayudar a los demás.

POR: UNIVISION