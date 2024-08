Robert F. Kennedy Jr suspende su campaña a la presidencia y apoya a Trump.

Share









Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp Fotografía de archivo del 14 de enero de 2024 del candidato independiente a la presidencia de EE.UU. Robert F. Kennedy Jr. hablando durante una campaña en Atlanta (Estados Unidos). EFE/ Erik S. Lesser 23 ago (EFE).- El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr confirmó este viernes en un acto público que suspende la campaña de la carrera a la Casa Blanca y ofreció su apoyo al aspirante republicano, Donald Trump. Así lo anunció el político de 70 años, hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, ambos asesinados en la década de los 60, quien según las encuestas contaba con menos de un 5 % del apoyo del electorado. “No estoy terminando mi campaña, simplemente la estoy suspendiendo y no le estoy poniendo fin. Mi nombre permanecerá en la papeleta electoral en la mayoría de los estados”, aunque no en los clave, que podrían definir quién ganará las elecciones el 5 de noviembre, Donald Trump o Kamala Harris, explicó. En un discurso que duró casi una hora, Kennedy narró que le ha costado enormemente tomar esta decisión que le causa “dificultades” a su esposa, sus hijos y sus amigos, pero que la ha tomado porque el republicano le ha prometido que si llega a la presidencia le dejará luchar por su leitmotif: acabar con las enfermedades crónicas como la diabetes. “Si el presidente Trump es elegido y honra su palabra, la enorme carga de enfermedades crónicas que ahora desmoralizan y llevan al país a la bancarrota desaparecerá”, apuntó, dando a entender que el republicano le ha prometido algún cargo relacionado con la salud pública, si llega al poder. “Si me dan la oportunidad de solucionar la crisis de las enfermedades crónicas y reformar nuestra producción de alimentos, prometo que dentro de dos años, veremos cómo la carga de las enfermedades crónicas se reduce drásticamente. Haremos que los estadounidenses vuelvan a estar sanos”, afirmó. Unos minutos después del anuncio del hasta ahora candidato independiente, Trump le agradeció su apoyo: “Quiero dar las gracias a Bobby. Es algo muy bonito lo que hizo y realmente importante. Es un gran tipo, respetado por todos”, afirmó en un acto de campaña en Las Vegas (Nevada). Kennedy hizo su anuncio en Phoenix, Arizona, estado en el que Trump celebra este viernes por la tarde un acto de campaña en el que podría estar presente el político, quien en su discurso hizo una feroz crítica contra el Partido Demócrata en el que militaron su padre y su tío, a quienes mencionó en numerosas ocasiones. “Dejé ese partido en octubre porque se ha alejado tan dramáticamente de los valores fundamentales con los que crecí y se ha convertido en el partido de la guerra, la censura, la corrupción, las grandes farmacéuticas, las grandes tecnologías, la gran agricultura y las fortunas. Abandonaron la democracia al cancelar las primarias para ocultar el deterioro cognitivo del presidente en funciones”, afirmó. Su carrera a la presidencia no comenzó en el Partido Republicano sino en el Demócrata. En abril del año pasado se presentó como la alternativa al presidente, Joe Biden, y anunció sus aspiraciones a ser el candidato demócrata, una decisión que no sentó bien a los miembros de su propia familia, quienes la criticaron duramente. En octubre anunciaba sin embargo que dejaba el Partido Demócrata para aspirar a la Casa Blanca como independiente, como la alternativa para quienes no estaban contentos con los políticos tradicionales. Todo ello hasta que el independiente comenzó a coquetear con el republicano a raíz del intento de asesinato que Trump (2017-2021) sufrió en julio. Durante la Convención Nacional Republicana celebrada ese mes en Milwaukee (Wisconsin) se filtró la grabación de una llamada telefónica entre ellos, en la que Trump solicitó el apoyo de Kennedy y trataron sobre la posibilidad de que éste se uniera a una futura administración. Pese a que a priori las ideas de Kennedy, abogado y medioambientalista que se ha destacado por la defensa de causas ecologistas e indígenas, podrían ser totalmente opuestas a las de Trump, los unen pensamientos como su visión sobre la pandemia, las teorías de la conspiración y la negación de las vacunas. Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

